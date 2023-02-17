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Antalyaspor, Bertuğ Yıldırım'ı kiralık olarak transfer etti

AA

Antalyaspor, Bertuğ Yıldırım'ı kiralık olarak transfer etti

ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar renklerine başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Atakaş Hatayspor'un profesyonel futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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