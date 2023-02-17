Antalyaspor, Bertuğ Yıldırım'ı kiralık olarak transfer etti

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, Hatayspor'dan Bertuğ Yıldırım'ı sezon sonuna kadar renklerine başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Atakaş Hatayspor'un profesyonel futbolcusu Bertuğ Özgür Yıldırım ile sezon sonuna kadar kiralık olarak sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

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