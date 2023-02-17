Antalya'da depremzedelere yardımlar sürüyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

ANTALYA (AA) - Antalya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Antalya Valiliği ve AFAD koordinesinde kentte Antalya Spor Salonu, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi başta olmak üzere farklı merkezlerde yardımlar toplanıyor.

Görevliler tarafından, gıda, battaniye, sıfır, ikinci el, hijyen, elektronik, ilaç ile hırdavat olarak ayrıştırılan malzemeler, kargo uçakları ve tırlarla deprem bölgesindeki illere sevk ediliyor.

Kızılay ekipleri de kente getirilen afetzedelerin kayıt işlemleri sürecinde sıcak yemek, kahvaltılık, su, çay, süt meyve suyu gibi yiyecek ve içecek desteğinde bulunuyor.

Çocuklara da kayıt yapılan alanlara kurulan "Çocuk Dostu Alanlarda" psikososyal destek sağlanıyor.

- Serik'te gönüllüler kan bağışında bulundu

Serik Kaymakamlığı binası önünde kurulan Kızılay kan bağışı aracına gelenler deprem bölgesindeki yaralıların tedavileri için kan bağışı yaptı.

Gönüllülerden Özgür Şahin, ülkenin içinde bulunduğu zor durum nedeniyle depremzedelere katkı sunmak için kan bağışında bulunduğunu ifade etti.

Barış Salvador ise herkesi kan bağışına davet ederek, depremzedeler için ellerinden gelen maddi, manevi tüm desteği vermeye çalıştıklarını vurguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.