Depremi yaşayan işitme engelli, yaşadığı korkuyu işaret diliyle anlattı

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlere, oğlunun tayininden dolayı gittiği Şanlıurfa'da yakalanan Antalya İşitme Engelliler Derneği Başkanı Metin Çakar, yaşadıklarını işaret diliyle anlattı.

Dernek Başkanı Çakar, Kahramanmaraş merkezli, 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere, Şanlıurfa'ya tayini çıkan oğluna ev kiralamak için gitmişti. Şanlıurfa'daki bir otelde kaldıkları sırada depremi yaşayan Çakar, yaşadığı korkuyu Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işitme dili tercümanı Heves Albay aracıyla anlattı.

Çakar, deprem sonrası Antalya'ya dönerek yardım kampanyalarında yer aldı, depremzede işitme engelliler için seferber oldu.

Çakar, AA muhabirine, oğlunun Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kadrosunda Şanlıurfa'ya işitme engelli tercümanı olarak atandığını kaydetti.

Deprem anında oğlu ve eşiyle otelde olduğunu ifade eden Çakar, "Deprem olunca ailemle beraber ayaklandık, çok korktuk. Yaşadığımıza şükrettik ama gördüğümüz manzara karşısında çok üzüldük, psikolojimiz bozuldu. Bankalar kapalıydı, yiyecek bir şey bulamadık, kafamız çok karıştı. Biraz sakinleşmek için bekledik." dedi.

- "Dostuz, kardeşiz hepimiz bu yolda çalışacağız"

Antalya'ya döndüklerini anlatan Çakar, kısa süre sonra Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün kendilerine ulaşarak yardım istediğini ifade etti.

Yaşanan depremde Bakanlık personeliyle organize şekilde çalışmaya başladıklarını kaydeden Çakar, şunları aktardı:

"Biz de depremi yaşadık, hayatlarını kaybedenlerin başı sağ olsun, yaralılara geçmiş olsun. Kahramanmaraş'tan buraya gelenleri gördükçe çok üzüldüm. Hamile bir işitme engelli annemiz vardı, hastanede doğum yaptı, bizde buradaki ihtiyaçlarını gidererek elimizden geleni yaptık. Şimdi sağlıklı bir CODA (işitme engelli ebeveynlerin çocukları) bebeğimiz oldu. Bütün arkadaşlarımızın emeğine sağlık. Dostuz, kardeşiz hepimiz bu yolda çalışacağız."

Antalya Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü işaret dili tercümanı Heves Albay ise Bakanlıklarının koordinesindeki görevli işaret dili tercümanlarının farklı STK'lar ve gönüllü işaret dili tercümanlarıyla ortak çalıştıklarını belirtti.

- "262 işitme engelliyi deprem bölgesinden çıkardık"

Görev yapan personel ve gönüllü işaret dili tercümanlarıyla beraber 110 kişilik ekip olduklarını dile getiren Albay, "Depremin başladığı ilk andan itibaren işitme engelli depremzedelerimizle daha iyi iletişim kurabilmek için sahada görev yapıyoruz. Şimdiye kadar 262 işitme engelli afetzedeyi deprem bölgesinden alıp getirdik." dedi.

Çok fazla işitme engelli depremzedenin kendilerine ulaştığını anlatan Albay, işitme engellilerin talepleri doğrultusunda kendilerini KYK yurtları, otel ve barınacakları yerlere yerleştirdiklerini vurguladı.

- Doğum yapan işitme engelli depremzede anneye destek olundu

Enkazda işitme cihazlarını kaybeden ve pili bitenlerin de bütün ihtiyaçlarını anında karşıladıklarının altını çizen Albay, şunları dile getirdi:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın talimatıyla görevli tercüman arkadaşlarımız cihazlarıyla ilgili sorun yaşayanlar araştırıldı.150 sağır depremzedemize 4 bin 800 pil desteği, ayrıca 35 işitme engelli bireyimize cihaz ve iki kişiye de kablo desteği verildi, bütün ihtiyaçları giderildi. Afetin yaşandığı ilk günden itibaren yaklaşık 1300 sağır depremzedemizin taleplerini karşılamak, farklı kurum ve kuruluşlarla iletişimlerini sağlamak üzere tercümanlık hizmeti verildi. Öyle ki Kahramanmaraş'tan gelen işitme engelli annemiz Antalya'da doğum yaptı ve çok şükür işitme problemi olmayan bebek dünyaya getirdi. Bu süreçte işitme engelli gönüllü arkadaşlarımız bize çok destek oldu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile bütün imkanları kendisine sağladık."





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.