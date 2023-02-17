Alanya'da depremzedeler için izinsiz para topladığı öne sürülen kişiye para cezası kesildi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde depremzedeler için izinsiz para topladığı öne sürülen kişiye jandarma tarafından 16 bin lira idari para cezası uygulandı.

Obaalacami Mahallesi'nde Ş.B'nin (42), "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, izinsiz olarak 6 bin 500 lira para topladığı öne sürüldü.

İhbar üzerine harekete geçen Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri şahsa 16 bin lira idari para cezası uyguladı.





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