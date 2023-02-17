Antalyaspor, Yannick Nkurunziza'yı transfer etti

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Yannick Nkurunziza'yı 4,5 yıllığına renklerine bağladı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Burundi Milli Takımı'nın 2002 doğumlu futbolcusu Yannick Nkurunziza ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzalamıştır." ifadesine yer verildi.

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