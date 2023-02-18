Antalya'da devrilen otomobildeki 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı.

Ramazan Tür idaresindeki 07 APZ 728 plakalı otomobil, ​​​​​​​Şatırlı Mahallesi'nde şarampole devrildi.

Kazada sürücü Tür ile araçta bulunan Furkan Güngör, Ramazan Burunsuz, Abdullah Akdere, Emirkan İbiş, Bekir Can Tür ve Hüseyin Tür yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Sağlık ekiplerince hastanelere kaldırılan yaralılardan Furkan Güngör, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.



Durumu ağır olan Ramazan Burunsuz da Antalya'ya sevk edildi.



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