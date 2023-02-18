Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan 23 kişilik ekip Antalya'ya döndü

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ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Muratpaşa Belediyesi ekipleri yaşadıklarını anlattı.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından Antalya'dan Hatay'a ulaşan 23 kişilik ekip çalışmalarının ardından kente döndü.

Ekipte yer alanlardan Hüseyin Yıldız, yaptığı açıklamada, aralarında ağır iş makinelerinin de bulunduğu 12 araçlık filoyla AFAD koordinasyonunda Antalya'dan ilk olarak Kilis'e hareket ettiklerini bildirdi.

Depremin boyutlarını Gaziantep'in Nurdağı ilçesine yaklaştıklarında fark ettiklerini dile getiren Yıldız, ağır hasarlardan dolayı 3 kilometrelik yolu 4 saatte geçebildiklerini kaydetti.

- "Hala kulaklarımda 'Sesimi duyan var mı?' sözleri çınlıyor"

Daha sonra Hatay'a görevlendirildiklerini aktaran Yıldız, "Antalya'ya dönmemize rağmen hala kulaklarımda 'Sesimi duyan var mı?' sözleri çınlıyor." ifadesini kullandı.

Umut Bağır ise depremin 36'ncı saatinde ulaştıkları Hatay'da karşılaştıkları manzaraya şaşırdıklarını dile getirdi.

Bülent Kozan, kente ulaşmaya çalışırken insanların enkazlardan ses geldiği için yardım istediğini belirterek "Binalar yıkılmış, insanlar koşturuyor. Bambaşka bir şey. Gelen giden arabalar, trafik. Öyle bir yoğunluk vardı ki." açıklamasını yaptı.

Kepçe operatörü Kudret Mavigöz ise 10 gün boyunca gece saatlerine kadar çalıştıklarını, çok yorgun olmalarına rağmen kentten ayrılmak istemediklerini bildirdi.

Erdal Kal, Türkiye'nin dört yanından gelen gönüllü ekiplerin ihtiyacına destek vermek için aşevi oluşturarak sıcak çorba çıkardıklarını söyledi.

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