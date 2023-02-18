AFAD gönüllüsü, deprem bölgesinden döndükten sonra kazada hayatını kaybetti

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında AFAD gönüllüsü hayatını kaybetti.

Molla Yusuf Mahallesi Karaman Köprüsü üzerinde sabah 08.00 sıralarında Muzaffer B'nin kullandığı 07 GE 557 kamyonetle, aynı yönde giden Erkan Yıldırımdemir'in (38) kullandığı 06 CMJ 954 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kaza sonrası motosiklet sürücüsü Yıldırımdemir yola savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri ve polis sevk edildi.

Adrese gelen sağlık ekipleri, Yıldırımdemir'in hayatını kaybettiği belirledi.

Öte yandan Yıldırımdemir'in Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'a AFAD gönüllüsü olarak gittiği, burada arama-kurtarma çalışmalarına destek verip kısa bir süre önce Antalya'ya döndüğü öğrenildi.

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