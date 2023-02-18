Antalya'da konaklayan depremzedelerin ihtiyaçları titizlikle gideriliyor

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ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'ya tahliye edilen ve tesislerde konaklayan afetzedelerin, tüm ihtiyaçları titizlikle gideriliyor.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkileyen depremlerin ardından Antalya'ya gelen afetzedeler, otel, pansiyon, kamu misafirhaneleri ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün KYK yurtlarında konaklıyor.

Depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılanması için Antalya Valiliği ve AFAD koordinesinde çalışma gerçekleştirildi. İlk etapta hangi otelde kimin neye gereksinimi olduğu tespit edilerek, ihtiyaç listesi oluşturuldu.

Kentte farklı noktalarda toplanan yardımlar, Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde gıda, giysi, hijyen ve elektronik malzeme olarak ayrıştırılarak, gönüllüler tarafından kolilere yerleştiriliyor.

Otel veya tesislerde kalan afetzedelerin belirlenen ihtiyaçları hızla buraya ulaştırılıyor. Kente yeni gelen bazı depremzedeler de kayıt işlemlerini yaptırırken, Antalya Spor Salonu'nda oluşturulan giysi mağazasından ihtiyaçlarını ücretsiz karşılayabiliyor.

Travma yaşayan afetzedelere de hastanelerde veya konakladıkları tesislerde psikososyal destek hizmetleri sunuluyor, çocuklar için etkinlikler yapılıyor.

- "Hazırlanan yardımları otellere götürüyoruz"

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Halil Atik, AA muhabirine, depremzedelerin eşyalarını alamadan üzerinde kıyafetle gelmek zorunda kaldığını hatırlatarak, hepsinin ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyledi.

Antalya'ya 140 binin üzerinde depremzedenin geldiğini anlatan Atik, "Ekiplerimizle sahada alan taraması, ihtiyaç analizi yapıyoruz. Depremzedelerin kıyafet, bebek bezi, kişisel hijyen set ihtiyaçları başta olmak üzere neye ihtiyacı varsa otel otel belirledik. Personelimiz ve gönüllülerimizle hazırlanan yardımları otellere götürüyoruz." dedi.

Afetzedelerin hala depremin etkisinde olduğunu dile getiren Atik, 300 personelin kentteki depremzedelere psikososyal destek verdiğini ifade etti.

Bazı depremzedelerin ranzada yatmaktan veya otellerin üst katına çıkmaktan korktuğunu vurgulayan Atik, "Psikososyal desteklerimiz devam edecek. Travmalarını atlatmalarını sağlayıp, normalleşme süreçlerine katkı sunmaya çalışıyoruz. İlk etapta 45 bin 289 depremzedeye psikososyal destek sağladık." diye konuştu.

Atik, hastanelerde tedavilerine devam edilen yaralılara da her türlü desteğin sağlandığını, refakatçısı olmayan çocuk varsa hemen kimliğini belirleyip yakınlarıyla buluşturduklarını aktardı.

Şanlıurfa'dan gelen depremzede 77 yaşındaki Adile Çelik, uyurken depreme yakalandıklarını, evlerinin beşik gibi sallandığını dile getirdi.

Binada tahribat olduğunu anlatan Çelik, "Evimizden zor çıktık, bir daha dönmedik. Antalya'da konaklıyoruz. Giysimiz, torunumun bezi, hiçbir şeyimiz yoktu. Sağ olsunlar buradan hepsi karşılanıyor." dedi.

- "Buraya gelen depremzedeler için canhıraş bir uğraş var"

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi ikinci sınıf öğrencisi gönüllü Ahmet Uğur Altıntaş da depremin ilk gününden bu yana Özgecan Aslan Gençlik Merkezi'nde çalıştığını söyledi.

Sabah 08.00 gibi gelip, saat 05.00'e kadar çalıştıklarını vurgulayan Altıntaş, "Yoğunluk olduğu günler eve gitmiyorum, geceyi burada geçiriyorum. İlk başlarda yardımları deprem bölgesindeki illere gönderiyorduk. Ancak, depremzedeler Antalya'ya gelmeye devam etti. Buraya gelen depremzedeler için canhıraş bir uğraş var." açıklamasında bulundu.

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