Antalya'da depremzedelere yardımlar sürüyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere yardımlar devam ediyor.

Konyaaltı Belediyesinden yapılan açıklamada, deprem bölgesinde çalışmalarına devam eden Sivil Savunma Servisi, yaşanan felaket dolayısıyla bulunduğu yerde mahsur kalan kedi ve köpekleri kurtardı.

Barınak, sokak veya yıkılan evlerin etrafında sahipsiz kalan hayvanlar, bulunduğu yerden alınarak bölgedeki koordinasyon merkezine götürüldü. Buradaki veterinerlerce sağlık kontrolleri yapılan hayvanlar gözetim altına alındı.

Günlerdir terk edilmiş bir barınakta bulunan anne köpek ve 8 yavrusu da bulunduğu yerden alınarak koordinasyon merkezindeki veterinerlere teslim edildi.

- "Bir an olsun eve gitmeyi düşünmeden çalışıyorlar"

Kemer Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Necati Topaloğlu depremzedeler için gönüllü çalışan gençlerle bir araya gelerek sohbet etti.

Topaloğlu, depremde açılan yaraları hep birlikte saracaklarını belirterek "Deprem sonrası ilçemize gelen depremzede vatandaşlarımızla yakından ilgileniyoruz. Tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Spor salonumuzda belediye personelimiz ve gönüllü gençlerimiz gecesini gündüzüne katarak onlar için çalışmaya devam ediyor. Burada gönüllü olarak çalışan gençlerimiz, depremzede vatandaşlarımızın acılarına ortak olmaya çalışıyorlar. Kendilerini tebrik ederim. Bir an olsun eve gitmeyi düşünmeden çalışıyorlar." ifadesini kullandı.

- Depremzedelere giysi ve gıda yardımı

Serik ilçesi Çınaraltı Meydanı'nda yardımseverlerden toplanan gıda, giyim ve benzeri malzemeler, Belediye ve Kızılay ekiplerince depremzedelerin ikamet ettikleri evlere ya da konakladıkları yurt veya otellere götürülüp teslim ediliyor. Meydana kurulan çadır ve Kızılay tırında ise depremzedelere giysi ve gıda yardımları dağıtılıyor.

İlçeye gelen depremzedelerden 3 bin 591'inin otel, yurt ve kamu binalarında, 5 bin 930'unun ise Serik’te yaşayan yakınları ve yardımseverlerin evlerinde konakladıkları öğrenildi.



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