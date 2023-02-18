Antalyaspor'da takım kaptanı Hakan Özmert ile yollar ayrıldı

'Pisa'dan daha eğri olan minare ayakta!

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Hakan Özmert ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamada, "Takım kaptanımız Hakan Özmert’in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Hakan Özmert’e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki futbol yaşamında başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.

Hakan Özmert, Antalyaspor formasıyla bugüne kadar 188 maça çıktı, 15 gol kaydetti.

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