Alanyalı hayırsever, evinin kapılarını 7 kişilik depremzede aileye açtı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde hayırsever Mustafa Göker, müstakil evinin kapılarını, Kahramanmaraş'taki evleri depremlerde kullanılamaz hale gelen 7 kişilik aileye açtı.

İlçede turizmcilik yapan Göker, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Kayaalp ailesine yardım etmeye karar verdi.

Deprem bölgesine gönderdiği araçla 3'ü çocuk 7 kişilik aileyi ilçeye getirten Göker, depremzedeleri Sapadere Mahallesi'ndeki kullanmadığı müstakil eve yerleştirdi.

Kahramanmaraşlı ailenin ev eşyası ihtiyaçları da Göker'in yanı sıra yerleşik yabancıların da aralarında bulunduğu ilçe sakinlerince karşılandı.

Mustafa Göker, gazetecilere, Kahramanmaraş merkezli depremlerde çok sayıda arkadaşının hayatını kaybettiğini söyledi.

Depremzede aileye ulaşıp evini ücretsiz bir şekilde açtığını dile getiren Göker, "Depremdeki görüntüleri görünce yüreğimiz sızladı. Ne yapabileceğimizi düşündük. Müstakil evimizi depremzedelere açmaya karar verdim. Mahmutlar'da yaşayan yerleşik yabancılarla evi düzenledik." dedi.

Aileye yardımda bulunan Rus uyruklu Olya Peregabrina da ilçedeki otellerde kalan birçok depremzedeye yardım götürdüklerini ifade etti.

Daha sonra Kayaalp ailesinin yardıma ihtiyacı olduğunu öğrendiklerini belirten Peregabrina, "Arkadaşlarımızla aileye yardımcı olduk. Farklı insanlar, farklı kültürler değiliz, biz hepimiz insanız. Hepimizin yardımcı olması gerekiyor." diye konuştu.

Afetzede Muhsin Kayaalp, Kahramanmaraş'ta depreme eşi ve çocuklarıyla yakalandığını anlatarak, "Sağ olsun Mustafa ağabeye ulaştık. Bize evini açtı, yardımcı oluyor, bakıyor. Bize 1-2 yıl boyunca hiçbir ücret ödemeden burada kalabileceğimizi söyledi. Onun aracılığıyla iş de bulduk, çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

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