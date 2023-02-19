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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor

AA

Antalya'da, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından kente gelen afetzedelere destekler devam ediyor.

Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından kente gelen afetzedelere destekler devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, depremzedelerin 32 bin 979'u hastanelere başvurdu. Tedavisi tamamlanan 29 bin 920 depremzede taburcu edildi, yatışı yapılan 3 bin 39 kişinin tedavisi sürüyor.

Otel, kamu misafirhanesi, öğrenci yurtları ve afet koordinasyon merkezlerinde depremzedelerin 71 bin 612'sine yerinde sağlık hizmeti sunuldu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü koordinasyonunda 51 bin 182 depremzedeye psikososyal destek hizmeti verildi.

Büyükşehir ve ilçe belediyeleri de depremzedelerin ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik çalışmalara devam ediyor.

Kepez Belediyesi, aileleriyle otellere yerleştirilen depremzede çocuklara rehabilitasyon amacıyla özel atölye çalışması imkanı sunuyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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