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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Futbol: Hazırlık maçı

AA

Futbol: Hazırlık maçı

ANTALYA (AA) - Antalya'da kamp yapan Rusya Premier Ligi temsilcisi CSKA Moskova ile hazırlık maçında karşılaşan 1. Lig temsilcisi FC Rubin Kazan, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Devre arasında Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kampa giren takımlar, Regnum Carya Otel Sport Center'da karşı karşıya geldi.

Maçın 11. dakikada penaltı atışını kullanan CSKA Moskova takımından Jorge Carrascal'ın vuruşununda, topu kaleci Aleksandr Belenov kurtardı.

FC Rubin Kazan, 25. dakikada Aleksey Gritsaenko ve 29. dakikada penaltıdan Oleg Ivanov'un attığı gollerle maçı 2-0 kazandı.

Antalya'da 15 gündür kampta olan CSKA Moskova takımı yarın Rusya'ya dönecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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