Finike Belediye Başkanı Geyikçi'den Yeni Mahalle için kentsel dönüşüm çağrısı

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ANTALYA (AA) - Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, ilçedeki Yeni Mahalle'nin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi çağrısında bulundu.



Geyikçi, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin üzüntüsünü yaşadıklarını söyledi.



Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Geyikçi, Antalya'da muhtemel bir depremde can ve mal kayıplarının önüne geçmek için büyükşehir belediyesi koordinasyonunda 19 ilçeyi kapsayan "Deprem Master Planı" çalışması olduğunu kaydetti.



Belediyelerin imar müdürleri, mühendisler ve meslek odaları ile birlikte bu plan için çalışıldığını ifade eden Geyikçi, sorumluluklarında olan yapı stoğu tespit çalışmalarına hız verdiklerini bildirdi.



Kentsel dönüşümün önemine işaret eden Geyikçi, bu çalışmaların da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı sorumluluğunda olduğunu belirtti. Geyikçi, ilçedeki Yeni Mahalle'nin kentsel dönüşüm alanı ilan edilmesi çağrısında bulundu.



Depremlerin ardından Antalya'ya çok sayıda depremzede ailenin geldiğine dikkati çeken Geyikçi, depremin afetzedelerin üzerindeki psikolojik ve sosyolojik etkilerinin azaltılması için çalıştıklarını ifade etti.





























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