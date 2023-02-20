Antalya'da depremzede çocuklara oyun odalarında eğitim veriliyor

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ANTALYA (AA) - Akdeniz Üniversitesi'nde oluşturulan oyun odalarında, depremzede çocuklara oyun temelli eğitimler veriliyor ve psikososyal destek sağlanıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Eğitimi Ana Bilim Dalı, Sınıf Eğitimi Ana Bilim Dalı, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı, Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Gelişimi Programı işbirliğiyle kampüste ve Kültür Mahallesi'ndeki yurtlarda kalan depremzede çocuklar için 10 oyun odası oluşturdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Akdeniz Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zeliha Yazıcı, depremzedelere destek olabilmek amacıyla öğretim üyeleri ve öğrencilerle gönüllü grubu oluşturduklarını belirtti.

Gönüllülere, "depremzedelere yaklaşım" ile ilgili eğitimler verildiğini anlatan Yazıcı, bu doğrultuda kente gelen depremzede aileler ve çocuklarla bir araya gelmeye başladıklarını kaydetti.

Farklı bölgelerde 82 gönüllü öğrenci ve 15'ten fazla öğretim üyesiyle çocuk oyun odası hazırladıklarını aktaran Yazıcı, şunları kaydetti:

"Gönüllü öğrencilerimiz 5 gündür 0-6 yaş arası, 6-12 yaş arası çocuklar için oyun temelli eğitimler düzenlediler. Antalya'nın birçok farklı firması, gönüllü kuruluşları bize oyun ortamında kullanılacak eğitim materyalleri, kırtasiye malzemeleri, oyuncak desteği verdi. Şu anda 345 çocuğa hizmet verecek konuma gelen 10 oyun odası var."

Yazıcı, oyun odalarında çocuklara yönelik pedagojik eğitimsel aktiviteler de düzenlendiğini bildirdi.

Oyun odalarının çocuklara iyi geldiğini ifade eden Yazıcı, "İlk etapta acil psikolojik destekle bu hizmete başladık. Çocuk gelişimi ve okul öncesi bölümü olarak ilk etapta müdahale ettik. Şimdi ise PDR ve psikoloji bölümü psikososyal desteği veriyor." ifadesini kullandı.

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