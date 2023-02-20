Antalya'da yaklaşık 140 bin depremzede misafir ediliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da yaklaşık 140 bin depremzede misafir ediliyor

AA

Antalya'da yaklaşık 140 bin depremzede misafir ediliyor

ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası bölgelerinden ayrılan afetzedelerin Antalya'ya gelişleri sürüyor.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentteki Polisevi'nde konaklayan depremzedelerle bir araya geldi. Vatandaşlarla sohbet edip taleplerini dinleyen Yazıcı, "geçmiş olsun" dileyerek, bir daha böyle afetlerin yaşanmamasını temenni etti.

Yazıcı, AA muhabirine, Polisevi'nde 200'ün üzerinde misafirin konakladığını söyledi.

Deprem bölgesinden gelişlerde azalmalar olduğunu ifade eden Yazıcı, "72 bin 240 kişi otellerde, 8 bin 200 kişi KYK yurtlarında, 4 bin 250 kişi de misafirhanelerimizde konaklıyor. Antalya'nın kapasitesi hemen hemen doldu, otellerimizin taahhüt ettiği kapasite 58 bindi, şu anda 72 bini aştık. Oteller şartlarını zorladılar, misafirhaneler zaten ilk günlerde dolmuştu." diye konuştu.

Ayrıca otel, misafirhane ve yurtların dışında vatandaşların yanında kalan depremzedelerin de olduğunu dile getiren Yazıcı, bu şekilde kalan da 54 bin 641 kişiyi belirlediklerini, tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Elmalı'dan Kaş'a kadar her ilçede az ya da çok depremzede bulunduğunu belirten Yazıcı, yoğunluğun ise Alanya, Manavgat ve merkezde bulunduğunu kaydetti.

Hem kente gelen hem de deprem bölgesindeki depremzedeler için yardım çalışmalarının da devam ettiğini bildiren Yazıcı, "Şu ana kadar 1800'e yakın konteyner gönderdik, elimizde konteynerler var, ısrarla bölgeye konteyner göndermek için tır arıyoruz, kiralıyoruz, devlet ve sivil toplum olarak işbirliği içindeyiz." bilgisini verdi.

- Okula başlayan çocukların kıyafet ihtiyacı da gideriliyor

Ülke genelinde olduğu gibi Antalya'da da deprem nedeniyle verilen aranın ardından eğitimin bugün başladığını anımsatan Yazıcı, kentte konaklayan depremzede çocukların da unutulmadığını belirtti.

Otel, misafirhane ve KYK yurtlarında kalan 13 bin çocuğun eğitim çağında olduğunu tespit ettiklerini aktaran Yazıcı, "Çocuklarımızın 5 bin 300'ü kayıtlarını yaptırarak okula başladılar. Onların kıyafetlerini de ayarladık. Çocuklarımız eğitimde de herhangi bir sorun yaşamayacaklar. Özel okullar da kontenjanlarını artırdılar." ifadesini kullandı.

Vali Yazıcı, Antalyalıların depremzedelere her türlü desteğini sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü) UMUMİ TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) UMUMİ TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU
Antalya'da depremzede öğrenciler okulda çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Antalya'da depremzede öğrenciler okulda çiçeklerle ...
Antalya'da depremzede çocuklara oyun odalarında eğitim veriliyor
YEREL HABERLER Antalya'da depremzede çocuklara oyun odalarında ...
Finike Belediye Başkanı Geyikçi'den Yeni Mahalle için kentsel dönüşüm çağrısı
YEREL HABERLER Finike Belediye Başkanı Geyikçi'den Yeni Mahalle için ...
(Görüntülü) Hazırlık maçında Rubin Kazan, CSKA Moskova&#039;yı 2-0 yendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hazırlık maçında Rubin Kazan, CSKA ...
Hazırlık maçında Rubin Kazan, CSKA Moskova'yı 2-0 yendi
YEREL HABERLER Hazırlık maçında Rubin Kazan, CSKA Moskova'yı 2-0 ...
(Görüntülü) GÖNÜL ÇİFTİ VE 3 ÇOCUKLARI, MOLOZLARI İTİP, SÜRÜNEREK ENKAZDAN KURTULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) GÖNÜL ÇİFTİ VE 3 ÇOCUKLARI, MOLOZLARI ...
Gönül çifti ve 3 çocukları, molozları itip, sürünerek enkazdan kurtuldu
YEREL HABERLER Gönül çifti ve 3 çocukları, molozları itip, sürünerek ...
(Görüntülü) - DEPREMZEDENİN 4 İNEĞİ İÇİN YERLEŞTİĞİ OTELİN BAHÇESİNE AĞIL YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - DEPREMZEDENİN 4 İNEĞİ İÇİN YERLEŞTİĞİ ...
Depremzedenin 4 ineği için yerleştiği otelin bahçesine ağıl yapıldı
YEREL HABERLER Depremzedenin 4 ineği için yerleştiği otelin ...
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor
YEREL HABERLER Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor
(Görüntülü)LİSELİLER YARDIM MERKEZİNDE GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)LİSELİLER YARDIM MERKEZİNDE GÖNÜLLÜ ...
(Görüntülü)1999&#039;DA MARMARA, BU KEZ DE KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİ YAŞADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)1999'DA MARMARA, BU KEZ DE ...
Alanyalı hayırsever, evinin kapılarını 7 kişilik depremzede aileye açtı
YEREL HABERLER Alanyalı hayırsever, evinin kapılarını 7 kişilik ...
(Görüntülü)ÇARPIŞAN ARAÇLAR YANDI: 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇARPIŞAN ARAÇLAR YANDI: 1 YARALI
(Görüntülü)&#039;PROJEYE AYKIRI BİR YAPILAŞMA VARSA, İNŞAATI YAPAN FİRMALARA DAVA AÇILABİLİR&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü)'PROJEYE AYKIRI BİR YAPILAŞMA VARSA, ...
'Projeye aykırı bir yapılaşma varsa, inşaatı yapan firmalara dava açılabilir'
YEREL HABERLER 'Projeye aykırı bir yapılaşma varsa, inşaatı yapan ...
1999'da Marmara, bu kez de Kahramanmaraş depremini yaşadı
YEREL HABERLER 1999'da Marmara, bu kez de Kahramanmaraş depremini ...
Antalya'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Antalya'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 ...
Alanyaspor ile Galatasaray depremzedeler için hazırlık maçı yapacak
YEREL HABERLER Alanyaspor ile Galatasaray depremzedeler için ...
Antalyaspor'da takım kaptanı Hakan Özmert ile yollar ayrıldı
YEREL HABERLER Antalyaspor'da takım kaptanı Hakan Özmert ile yollar ...
Antalya'da depremzedelere yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Antalya'da depremzedelere yardımlar sürüyor
Antalya'da depremzedelere yardımlar sürüyor
YEREL HABERLER Antalya'da depremzedelere yardımlar sürüyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.