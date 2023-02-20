Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgelere ve kente gelen afetzedelere destekler devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye bünyesindeki mobil kuaför tırı, Alanya ilçesinde belirlenen noktalarda depremzedeleri ağırladı. Üç günde 814 kişiye hizmet veren tır, daha sonra Gazipaşa'ya geçti. Kuaför tırı, diğer ilçeleri de gezecek.

AK Parti Konyaaltı İlçe Teşkilatı koordinasyonunda Hollanda'da bulunan dernekler aracılığıyla hazırlanan 150 konteyner, tırlara yüklenerek deprem bölgesine gönderildi.

Konyaaltı Belediyesinin de bölgeye gıda ve çadır yardımları devam ediyor.

Belediye tarafından afetzedelere 40 yardım tırı gönderildi, ilk etapta 1895 çadır kuruldu.

Muratpaşa Belediyesi, kente gelip ev kiralayan afetzedeler için ev eşyası kampanyası başlattı.

Kampanya kapsamında çalışır durumda olan beyaz eşya, koltuk, kanepe, dolap gibi ev eşyaları kabul ediliyor. İsteyenler 444 80 07'yi arayarak, eşya bağışında bulunabiliyor.

Ayrıca Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleri ile Güzeloba İlköğretim Okulu Spor Salonu'nda oluşturulan ücretsiz mağazalardan bugüne kadar 46 bin 892 depremzede yararlandı. Öte yandan otellere yemek ve gıda malzemesi desteği de devam ediyor.

Kepez Belediyesi ise Osmaniye, İskenderun, Elbistan'daki depremzedeler ile Antalya'da misafir edilen afetzedelere kurulan 8 sahra mutfağında sıcak yemek dağıtımı yapıyor.



Manavgat Belediyesi ekipleri, ilçeye gelen yaklaşık 31 bin 500 depremzedeye ulaşarak, acil ihtiyaçların giderilmesinde yardımcı oluyor.

Öte yandan Antalya Emniyet Müdürlüğü personeli kente gelen depremzede aileleri ziyaret etti. Toplum Destekli Polis ekipleri de depremzede çocuklara yönelik etkinlikler gerçekleştirdi.

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