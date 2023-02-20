Alanya'da otellerde 28 bin depremzede ağırlanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alanya'da otellerde 28 bin depremzede ağırlanıyor

AA

Alanya'da otellerde 28 bin depremzede ağırlanıyor

ANTALYA (AA) - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 28 bin depremzedenin Alanya'daki otellerde ağırlandığını söyledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Bu süreçte Alanya otel işletmecilerinin özveri içinde elini taşın altına koyduğunu belirten Sili, "Alanyamızda tesislerimiz, imkanları ve güçleri doğrultusunda depremzedelerimize kapılarını açtılar ve misafir ettiler. Bölgemizde 200 civarında tesis, 28 bin dolayında depremzedeyi ağırlıyor. Evlerde konaklayan depremzede sayısı 17 bin 600 iken 2 bin civarında da devlet öğrenci yurtlarında barınmaktadır." dedi.

Otellerini açamayan tesis sahiplerinin de maddi olarak katkı sağladığını aktaran Sili, misafirleri ağırlayan apart ya da küçük tesislere ise yemek fabrikası aracılığı ile üç öğün yemek verildiğini bildirdi.

Sili, maddi imkanı kısıtlı olan tesislere gıda malzemesi desteği de verdiklerini belirterek, başta Alanya halkı olmak üzere, yöneticilere, Alanyalı otelcilere, yardım için çalışan gönüllülere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan taraftara "tribünleri doldurun" çağrısı:
YEREL HABERLER Alanyaspor Başkanı Hasan Çavuşoğlu'ndan taraftara ...
Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor
YEREL HABERLER Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor
Antalyaspor'da Beşiktaş'a karşı 18 futbolcu yok !..
YEREL HABERLER Antalyaspor'da Beşiktaş'a karşı 18 futbolcu yok !..
Antalya'da yaklaşık 140 bin depremzede misafir ediliyor
YEREL HABERLER Antalya'da yaklaşık 140 bin depremzede misafir ...
(Görüntülü) UMUMİ TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) UMUMİ TUVALETTE ÖLÜ BULUNDU
Antalya'da depremzede öğrenciler okulda çiçeklerle karşılandı
YEREL HABERLER Antalya'da depremzede öğrenciler okulda çiçeklerle ...
Antalya'da depremzede çocuklara oyun odalarında eğitim veriliyor
YEREL HABERLER Antalya'da depremzede çocuklara oyun odalarında ...
Finike Belediye Başkanı Geyikçi'den Yeni Mahalle için kentsel dönüşüm çağrısı
YEREL HABERLER Finike Belediye Başkanı Geyikçi'den Yeni Mahalle için ...
(Görüntülü) Hazırlık maçında Rubin Kazan, CSKA Moskova&#039;yı 2-0 yendi
YEREL HABERLER (Görüntülü) Hazırlık maçında Rubin Kazan, CSKA ...
Hazırlık maçında Rubin Kazan, CSKA Moskova'yı 2-0 yendi
YEREL HABERLER Hazırlık maçında Rubin Kazan, CSKA Moskova'yı 2-0 ...
(Görüntülü) GÖNÜL ÇİFTİ VE 3 ÇOCUKLARI, MOLOZLARI İTİP, SÜRÜNEREK ENKAZDAN KURTULDU
YEREL HABERLER (Görüntülü) GÖNÜL ÇİFTİ VE 3 ÇOCUKLARI, MOLOZLARI ...
Gönül çifti ve 3 çocukları, molozları itip, sürünerek enkazdan kurtuldu
YEREL HABERLER Gönül çifti ve 3 çocukları, molozları itip, sürünerek ...
(Görüntülü) - DEPREMZEDENİN 4 İNEĞİ İÇİN YERLEŞTİĞİ OTELİN BAHÇESİNE AĞIL YAPILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) - DEPREMZEDENİN 4 İNEĞİ İÇİN YERLEŞTİĞİ ...
Depremzedenin 4 ineği için yerleştiği otelin bahçesine ağıl yapıldı
YEREL HABERLER Depremzedenin 4 ineği için yerleştiği otelin ...
Futbol: Hazırlık maçı
YEREL HABERLER Futbol: Hazırlık maçı
Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor
YEREL HABERLER Antalya'da depremzedelere destekler sürüyor
(Görüntülü)LİSELİLER YARDIM MERKEZİNDE GÖNÜLLÜ ÇALIŞIYOR
YEREL HABERLER (Görüntülü)LİSELİLER YARDIM MERKEZİNDE GÖNÜLLÜ ...
(Görüntülü)1999&#039;DA MARMARA, BU KEZ DE KAHRAMANMARAŞ DEPREMİNİ YAŞADI
YEREL HABERLER (Görüntülü)1999'DA MARMARA, BU KEZ DE ...
Alanyalı hayırsever, evinin kapılarını 7 kişilik depremzede aileye açtı
YEREL HABERLER Alanyalı hayırsever, evinin kapılarını 7 kişilik ...
(Görüntülü)ÇARPIŞAN ARAÇLAR YANDI: 1 YARALI
YEREL HABERLER (Görüntülü)ÇARPIŞAN ARAÇLAR YANDI: 1 YARALI
(Görüntülü)&#039;PROJEYE AYKIRI BİR YAPILAŞMA VARSA, İNŞAATI YAPAN FİRMALARA DAVA AÇILABİLİR&#039;
YEREL HABERLER (Görüntülü)'PROJEYE AYKIRI BİR YAPILAŞMA VARSA, ...
'Projeye aykırı bir yapılaşma varsa, inşaatı yapan firmalara dava açılabilir'
YEREL HABERLER 'Projeye aykırı bir yapılaşma varsa, inşaatı yapan ...
1999'da Marmara, bu kez de Kahramanmaraş depremini yaşadı
YEREL HABERLER 1999'da Marmara, bu kez de Kahramanmaraş depremini ...
Antalya'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 kişi öldü
YEREL HABERLER Antalya'da kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı, 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.