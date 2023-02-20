Alanya'da otellerde 28 bin depremzede ağırlanıyor

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ANTALYA (AA) - Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkanı Burhan Sili, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen 28 bin depremzedenin Alanya'daki otellerde ağırlandığını söyledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve ALTİD Başkanı Burhan Sili, ülke olarak zor bir süreçten geçildiğini söyledi.

Bu süreçte Alanya otel işletmecilerinin özveri içinde elini taşın altına koyduğunu belirten Sili, "Alanyamızda tesislerimiz, imkanları ve güçleri doğrultusunda depremzedelerimize kapılarını açtılar ve misafir ettiler. Bölgemizde 200 civarında tesis, 28 bin dolayında depremzedeyi ağırlıyor. Evlerde konaklayan depremzede sayısı 17 bin 600 iken 2 bin civarında da devlet öğrenci yurtlarında barınmaktadır." dedi.

Otellerini açamayan tesis sahiplerinin de maddi olarak katkı sağladığını aktaran Sili, misafirleri ağırlayan apart ya da küçük tesislere ise yemek fabrikası aracılığı ile üç öğün yemek verildiğini bildirdi.

Sili, maddi imkanı kısıtlı olan tesislere gıda malzemesi desteği de verdiklerini belirterek, başta Alanya halkı olmak üzere, yöneticilere, Alanyalı otelcilere, yardım için çalışan gönüllülere teşekkür etti.

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