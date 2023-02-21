Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli yakalandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ve Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, elinde satışa hazır uyuşturucu bulunduğu belirlenen şüpheli F.Y'yi yakalamak için çalışma yaptı.



Kepez ilçesinde gözaltına alınan şüpheli F.Y'nin yapılan üst aramasında 150 gram sentetik uyuşturucu ile 10 gram kubar esrar ele geçirildi.



Jandarmadaki işlemleri devam eden şüpheli, ardından adliyeye sevk edilecek.

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