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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AKTOB Başkanı Kavaloğlu'dan depremlere ilişkin açıklama:

AA

AKTOB Başkanı Kavaloğlu'dan depremlere ilişkin açıklama:

ANTALYA (AA) - Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin büyük bir yara açtığını, acının büyük olduğunu ancak umudun yitirilmemesi gerektiğini kaydetti.

Kavaloğlu, yaptığı açıklamada, depremin yıkıcı etkilerinin yarattığı hasarı hem toplumsal hem de bireysel anlamda derinden yaşadıklarını belirtti.

İlk andan itibaren kamu ve özel sektörün tüm bileşenleri ile bir araya gelerek büyük afetin etkilerini azaltma yönünde ellerinden gelen tüm gayreti gösterdiklerini aktaran Kavaloğlu, bu gayreti göstermeye devam edeceklerini bildirdi.

Depremin bugünü olduğu kadar geleceği de etkilediğine işaret eden Kavaloğlu, özellikle çocukların depremden en fazla etkilenen kitleler olduğunu kaydetti. Çocukların yaşadıkları travmayı atlatabilmesi için hem rehabilitasyon hem de geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak iyileştirme çalışmaları yapıldığını anımsatan Kavaloğlu, bunların umutları yeşerttiğini ifade etti.

Depremin her açıdan yara açtığını belirten Kavaloğlu, şunları kaydetti:

"Maddi kayıplar, ekonominin her alanında telafi edilebilecek olandır. Yeter ki insani değerlerimiz canlı ve umutlu olsun. Acımız ve umudumuz büyük. Tarih gösteriyor ki, umudu taşıyacak olan insandır, nasıl taşınacağının da Türk tarihinde birçok örneği vardır. Bir yenisini de dün olduğu gibi yine insanımız ve çocuklarımız yeşertecektir. Bu inançla ulusumuzun acısını paylaşıyor, çalışmaya devam ediyoruz."

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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