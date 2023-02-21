Antalya'ya gelen depremzede 6 hamile kadın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doğum yaptı

ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle Antalya'ya gelen 6 hamile kadın, Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde doğum yaptı.

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki evleri ağır hasarlı olması nedeniyle eşi Üzeyir ile Antalya'ya gelen 8,5 aylık hamile Nesibe General, doğum sancıları üzerine Akdeniz Üniversitesi Hastanesine başvurdu.

General'in, "İkra" adını verdikleri sağlıklı bir bebeği dünyaya geldi.

Bebeği kucağına almasıyla bir nebze de olsa mutlu olan General, "Depremin ardından çadırda yaşamaya başladık. Çok zor günler yaşadık. 3 yaşındaki kızım vardı. O da çok korktu. Eşim Türk Silahlı Kuvvetlerinde görev yaptığı için henüz bebeğini göremedi. Bugün gelip görecek." dedi.

Hastanenin Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Nasuh Utku Doğan, hastaneye bir çok depremzedenin başvurduğunu söyledi.



Gelen depremzedeler arasında gebeliği son haftasında olanlar da bulunduğunu ifade eden Doğan, "Hastanemizde deprem bölgesinden gelen 6 kadın doğum yaptı. Bu bebeklerin 4'ü taburcu edildi. Bebeklerin hepsinin sağlık durumları iyi. Annelerin psikolojilerine de destek oluyoruz. Travmayı yaşıyorlar ama biz de onların dertlerine, sıkıntıların çözüm bulmaya çalışıyoruz. Ailelerin konaklama sorunlarıyla da ilgilendik. Üniversitemizin sosyal tesislerini onlara açtık." diye konuştu.





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