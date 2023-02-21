Finike ve Kumluca'da 480 depremzede öğrenci yeni okullarına kaydedildi

ANTALYA (AA) - Kumluca ve Finike ilçelerindeki okullara, 480 depremzede öğrencinin kaydı yapıldı.

Finike Kaymakamı ve Kumluca Kaymakam Vekili Musa Kazım Çelik, yaptığı açıklamada, Finike'de anasınıfı ve lise olmak üzere toplamda 159 öğrenci, Kumluca'da ise anasınıfı ve lise olmak üzere 321 afetzede öğrencinin yeni okullarına başladığını belirtti.



Kaymakam Çelik, "Deprem bölgesinden gelen öğrencilerimize geldikleri yerlerden daha iyi eğitim verilmesi için öğretmenlerimiz ellerinden geleni yapıyor. Öğrencilerimizi ve velilerimizi konakladıkları yerlerde ziyaret edip, ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Devlet olarak hep yanlarındayız. Hiçbir zaman kendilerini yalnız hissetmesinler." dedi.



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