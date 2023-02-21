Antalya'da yaklaşık 150 bin depremzede misafir ediliyor

ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrası Antalya'da konaklayan afetzede sayısı 150 bine yaklaştı.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, vali yardımcıları ve ilçe kaymakamlarıyla çevrimiçi katılımlarıyla "Afet Değerlendirme ve Koordinasyon Toplantısı" gerçekleştirdi.

Türkiye'nin büyük bir acı yaşadığını belirten Yazıcı, depremzedelerin sorunları ve acil ihtiyaçları konusunda titiz bir çalışma yürüttüklerini aktardı.

Gerek deprem bölgesine gerekse kente gelen depremzedelere destek olmaya devam ettiklerini bildiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Bölgeden gelen vatandaşlarımızın ihtiyaçları için durmaksızın çalışmalarımıza devam ediyoruz. Tespit edebildiğimiz sayılara göre otel, kamu misafirhanesi, KYGM yurtları ve tanıdıkları yanında kalan toplam 150 bine yakın deprem bölgesinden şehrimize gelen vatandaşımız var. Depremzede vatandaşlarımızı rahat ettirmek için kriz masaları oluşturmaya, toplantılar yapmaya devam ediyoruz. Antalya olarak hepimiz bu sürecin içindeyiz. Öncelikle Kemer, Manavgat, Alanya bu işin içinde gibi görünse de şu an itibariyle tüm ilçelerimiz bu deprem sürecinin içinde etkin bir şekilde rol alıyor."

Otel, kamu misafirhanesi ve KYGM yurtlarında yaklaşık 85 bin misafir kaldığını ifade eden Yazıcı, depremzedelerin temel ihtiyaçlarıyla ilgili herhangi bir aksaklık çıkmaması için koordineli bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.

- "Öğrencilerin kıyafetleri farklı olmasın" hassasiyeti

Üniversite hariç okul çağında 13 bin depremzede öğrenci tespit edildiğini anımsatan Yazıcı, bugünkü sayılara göre 8 bin 800'ünün okula başladığını kaydetti. Depremzede çocukların diğerleriyle okulda aynı kıyafeti giymeleri konusunda da çalışma yürüttüklerini anlatan Yazıcı, şu değerlendirmede bulundu:

"Kesinlikle ve kesinlikle öğrencilerimize o okulda giyilen kıyafeti temin edeceğiz. İl Milli Eğitim Müdürlüğü yaptığımız toplantı sonucu ilçelere bu talimatı geçti. Sakın ama sakın o bölgeden gelmiş olan çocuklarımızı farklı kıyafetle okulda devam ettirme durumunuz olmasın. Çünkü bu konuda hepiniz tecrübelisiniz. Deprem nedeniyle psikolojisi bozulmuş ve travma geçirmiş bir çocuğumuzun bir de okulda psikolojisinin bozulmasına asla izin veremeyiz. Bu hassas bir konu. Bu konuya dikkat edelim."

Yazıcı, Antalya'da kalan depremzedelerin acil ihtiyacı olan ayakkabı, terlik, eşofman ve iç çamaşırı ile ilgili de çalışmalar yaptıklarını aktardı.

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