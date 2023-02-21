Antalya'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren sanık için ağırlaştırılmış müebbet istemi

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Döşemealtı ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşini katıldığı düğünde tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Serkan Ayvaoğlu, maktul Şenay Ayvaoğlu'nun yakınları ve taraf avukatları katıldı.



Sanık Ayvaoğlu duruşmada, önceki beyanlarının geçerli olduğunu ifade ederek, bu aşamada diyeceği bir şey olmadığını söyledi.

Esas hakkındaki mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını ve olayda haksız tahrik hususu oluşmadığından cezada indirime gidilmemesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

- Olay

Dağbeli Mahallesi'nde 13 Ağustos 2022'de, annesini ziyaret edip bir yakınının düğününe katılan Şenay Ayvaoğlu (37) ile burada karşılaştığı boşanma aşamasındaki eşi Serkan Ayvaoğlu (37) arasında tartışma çıkmıştı. Tartışmada, Serkan Ayvaoğlu'nun tabancayla ateş ettiği eşi hayatını kaybetmişti.

Olaydan sonra kaçan Serkan Ayvaoğlu, jandarma ekiplerince Korkuteli ilçesi Köseler Mahallesi'ndeki dağlık arazide yakalanmıştı. Öldürülen kadının, eşi için uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenilmişti.

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