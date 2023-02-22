En sevdikleri oyuncaklarını depremzede çocuklar için bağışladılar

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde kreşe giden çocuklar, en sevdikleri oyuncaklarını deprem bölgesinden gelen çocuklara destek olmak için bağışladı.

Kepez Belediyesi tarafından, Nasreddin Hoca Kreş ve Gündüz Bakımevi'nin şubelerinde "Depremzede Çocuklarımız İçin Oyuncak Topluyoruz" temalı "Oyuncak Toplama Kampanyası" düzenlendi.

Çocuklar, yeni aldıkları veya en sevdikleri oyuncaları kreşe getirerek kolilere koydu. Toplanan oyuncaklar, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Antalya'ya gelerek oteller, misafirhaneler, KYK yurtları ve apartlarda konaklayan depremzede çocuklara dağıtılacak.

Kampanyaya katılanlardan 5 yaşındaki Azel Esila Özarslan, gazetecilere, babasıyla depremzede çocuklar için yeni oyuncaklar aldıklarını söyledi.

Herkesin mutlu olmasını isteyen Özarslan, "Çocuklar mutlu olsun istiyorum çünkü ben çok üzüldüm. Sizin mutlu olmanızı istiyorum." dedi.

5 yaşındaki Ebrar Çetin de depreme üzüldüğünü vurgulayarak, "Oyuncaklarımı arkadaşlarım için getirdim. Onlara hediye edeceğim. Çünkü onların oyuncakları kırıldı, enkazın altında kaldı. Ben de oyuncaklarımı vererek destek olmak istedim." ifadesini kullandı.

- "En sevdiğim oyuncağımı getirdim"

Mustafa Kuzey Çöl ise "En sevdiğim oyuncağımı getirdim. Çok seviyorum, onlar da mutlu olsun istiyorum. Deprem olmuştu çok üzüldüm." diye konuştu.

Oyuncak çantasını getiren Umay Eslem Geneş, oyuncaklarıyla artık depremzede çocukların oynayacağını ifade etti.

Kepez Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Özsoy da depremden etkilenen çocuklar için oyuncak toplama kampanyasını başlattıklarını ve çocukların destek olduğunu söyledi.

Depremin hemen ardından belediyeye ait 7 aşevi, onlarca iş makinesi ve yüzlerce personelin bölgede olduğunu belirten Özsoy, "Elimizden gelen yardımı yapmaya çalışıyoruz. Bölgemize misafir olan depremzedeler için de etkinlikler düzenliyoruz. Acılarını hafifletmek için elimizden geleni yapıyoruz." şeklinde konuştu.

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