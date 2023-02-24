Taraftarlar maça oyuncaklarla gelecek

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ANTALYA (AA) - MUSTAFA KURT - Corendon Alanyaspor ile Galatasaray arasındaki hazırlık maçının bilet geliri afetzedeler yararına bağışlanırken maçı izlemeye gelecek taraftarlar da depremzede çocuklar için oyuncak bağışında bulunacak.



Corendon Alanyaspor ve Galatasaray, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 26 Şubat Pazar günü saat 18.00'de Kırbıyık Holding Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Maçın oynanacağı gün Kırbıyık Holding Stadı'nda oluşturulan güvenlik noktalarında toplanacak oyuncaklar, daha sonra deprem bölgesindeki çocuklara götürülecek.





- Çocuklara moral olsun diye

Alanyaspor Yörükler Taraftar Grubu Lideri Hilmi Güney, AA muhabirine, depremden etkilenen çocukların yaralarını sarmak ve onlara moral vermek adına Alanyaspor ile güzel bir projede yer aldıklarını söyledi.

Galatasaray ile pazar günü saat 18.00'de oynayacakları maçta koreografi sürprizlerinin de olduğunu dile getiren Güney, "Koreografinin yanı sıra kulübümüzün de bize yardımcı olmasıyla stat girişinde oyuncaklar toplanacak. Tüm taraftar gruplarıyla yaptığımız organizasyonda halkımızı maçı izlemeye oyuncaklarıyla gelmesini istiyoruz. Taraftarlarımızı maça oyuncaklarıyla gelsinler." dedi.





- "İsteyen istediği formayla gelebilir"

Güney, maçın dostluk ve kardeşlik havasında geçeceğini kaydederek, "Maçta depremden etkilenen illerimizin plakalarının dakikaları gelince hep birlikte o şehrin tezahüratını yapacağız. Golü kim atarsa atsın 'Türkiye' tezahüratı yapacağız. İsteyen istediği formayla gelebilir. İstediği yerde oturabilir. Herkesi maça davet ediyoruz. Depremzedeler için bu maçta boş koltukların olmaması gerekiyor. Herkesi maça bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Alanyaspor taraftarı Ümmet Öztürk ise yaşanan afetin ardından ülke olarak kenetlendiğini ifade ederek, şunları söyledi:

"Bu birliktelikle yaralar hızla sarılacaktır. Bunun güzel örneklerinden biri Galatasaray maçı olacak. Maça gelen taraftarlar, oyuncakları kapı girişindeki noktalara bırakacak, bu oyuncaklar sonra da taraftar grupları ve gönüllü arkadaşlarla depremzede çocuklara hediye edilecek. Bir çocuğun tebessümüne ortak olmak istiyoruz. Alanya halkının da bunda katkısının olmasını istiyoruz. Maça gelemeyenler de toplama noktalarına oyuncakları bıraksın istiyoruz."





- "Maça gelirken oyuncak getirmeyi unutmayın"

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın Alanya Sorumlusu Furkan Çelik de depremzedeler yararına oynanacak Alanyaspor-Galatasaray hazırlık maçına tüm futbolseverleri beklediklerini vurguladı.

Taraftarların maça gelirken oyuncak getirmeyi unutmaları tavsiyesinde bulunan Çelik, "Bu oyuncakları depremzede çocuklara bir nebze moral olsun diye dağıtacağız. Gelecek taraftarlarımız bu mutluluğun bir parçası olabilir." ifadelerini kullandı.







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