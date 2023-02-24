Kaş’ta 7 kaçak villa yıkıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya’nın Kaş ilçesinde 7 kaçak yapı, belediye ekiplerince yıkıldı.

Alınan bilgiye göre, Kaş Belediyesinin ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda, Gelemiş Mahallesi'nde yapımı devam eden 7 kaçak villa olduğu tespit edildi.

Bu yapılar ile ilgili gerekli yasal işlemler yapıldıktan sonra verilen yasal süre içerisinde yapıların yıkım işleminin gerçekleşmediği belirlendi.

Kaçak yapılar, jandarma ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri altında, belediye ekiplerince iş makineleriyle yıkıldı.

Yıkım işlemine, İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yetkilileri de katıldı.





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