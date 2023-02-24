Depremzede Alzade bebek Antalya'da ameliyat edildi

ANTALYA (AA) - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Hatay'dan Antalya'ya getirilen hidrosefali hastası 2,5 aylık Alzade Dağlı, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde ameliyat edildi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Çocuk Hematoloji ve Onkoloji Polikliniğinde tedavi gören hasta depremzede çocukları ziyaret etti.

Çocuklara hediyeler veren Özkan, depremin hemen ardından acil olmayan ameliyatları durdurduklarını, yoğun bakımları mümkün mertebe boşalttıklarını belirtti.

Öncelikle travma hastalarının geleceğini öngörerek bu kliniklerin ameliyatlarını yavaşlatarak yeni gelecek olan hastalara yer açtıklarını belirten Özkan, Sağlık Bakanlığı ve Antalya İl Sağlık Müdürlüğü ile de koordineli bir şekilde gönüllü hekim ve sağlık personelinin deprem bölgesine gönderdiklerini aktardı.

Özkan, Hatay'da deprem sonrasında Akdeniz Üniversitesi Hastanesine getirilerek tedavi altına alınan hidrosefali hastası 2,5 aylık Alzade Dağlı bebeğin ameliyat edildiğini aktararak, "Şu an için takiplerinde bir sıkıntı yok. Taburculuğu da iki haftalık bir süreç sonrasında planlanıyor. Tabi buradaki en önemli şey gittiği yerde sağlıklı bir konaklama imkanına sahip olması." ifadelerini kullandı.

- 11 aylık Sait Efe kök hücre nakli olmayı bekliyor

Rektör Özkan, bir diğer depremzede bebek olan 11 aylık Sait Efe'nin de immün yetmezliği nedeniyle kök hücre nakli olmayı beklediğini dile getirerek, "Ailesiyle birlikte depreme yakalandılar. Ailesinden çok şükür bir kayıp yok ancak evlerini ve birikimlerini depremde kaybettiler. Onun durumundaki bir çocuğun steril şartlarda bakılması çok önemli. Bu nedenle bize ulaştıklarında hemen harekete geçtik. Naklin 6 Mart'ta yapılması planlanıyor." dedi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete ise deprem sonrasında bugüne kadar ayaktan hasta girişleri ve poliklinikler de dahil olmak üzere 4 bine yakın depremzedenin hastanelerinde tedavi olduğunu kaydetti.





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