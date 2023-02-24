Kumluca Ticaret Borsası'ndan depremzedeler için indirim çağrısı

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraşlı depremlerden etkilenerek Antalya'nın Kumluca ilçesindeki otellerde ya da yakınlarının yanında konaklayan depremzedeler için esnafın indirim yapması istendi.

Kumluca Ticaret Borsası Başkanı Fatih Durdaş, yaptığı açıklamada, 11 ilde büyük yıkıma sebep olan depremlerin ardından kente gelen binlerce depremzedenin önemli bölümünün de Kumluca'da olduğuna dikkati çekti.



Depremzedelerin bir kısmının Antalya Valiliği koordinesinde konaklama tesislerine yerleştirildiğini hatırlatan Durdaş, felaketin yaşandığı bölgelerden gelenlerin önemli bir bölümünün de yakınlarının yanına yerleştiğini vurguladı.



AFAD kaydı bulunan depremzedelerin yardım ve desteklerden yararlandığına işaret eden Durdaş, "Akrabalarının yanında kalan afetzedelerin bazılarının AFAD kaydı olmadığı için herhangi bir destek ya da yardım alamamakta veya kısmen almaktadır. Hayırseverlerimiz bu durumu göz önünde bulundurarak yardım yapıyor. Kumluca Ticaret Borsası üyelerimizden ve bölge esnaflarımızın bu aileler için yapılan alışverişlere imkanlar ölçüsünde indirim yapmalarını önemle rica ediyoruz. Tek yürek olduk. Birbirimize kenetlenerek hep birlikte bu sıkıntılı süreci aşacağız." dedi.





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