Antalya'da bir firmanın 5 aracına el koyan 3 zanlı tutuklandı

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde bir firmanın 5 aracına el koyan 3 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kestel Mahallesi'nde ikamet eden V.S'nin araç kiralama ofisinden 5 araca, F.Y, M.A, Y.C. ve H.A'nın silah zoruyla el koyduğu ihbarı üzerine operasyon düzenledi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, şüphelilerin ikamet, iş yeri, araçları ve üzerlerinde yapılan aramada 5 tüfek, 36 fişek, bir miktar esrar ve 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Zanlılardan M.A, Y.C. ve H.A, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli serbest bırakıldı.

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