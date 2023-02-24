Antalyaspor, kaleci Boffin ile yollarını ayırdı

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor, kaleci Ruud Boffin ile yolların ayrıldığını duyurdu.

Antalyaspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Futbolcumuz Ruud Boffin'in sözleşmesini karşılıklı anlaşarak sonlandırmış bulunmaktayız. Boffin'e verdiği emekler için teşekkür eder, bundan sonraki yaşamında başarılar dileriz." ifadesine yer verildi.

Belçikalı 35 yaşındaki file bekçisi, 6 sezonda ligde ve kupa mücadelelerinde 158 kez kırmızı-beyazlı formayı giydi.

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