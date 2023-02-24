Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğunda sergi düzenlendi

Hatay'da 6.4 ve 5.8 büyüklüğünde iki deprem

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ANTALYA (AA) - Ukrayna'nın Antalya Konsolosluğunda, savaşta ve Türkiye'deki depremlerde hayatını kaybedenler için anma etkinliği düzenlendi.

Ukrayna-Rusya savaşının 1. yıl dönümü dolayısıyla Antalya Konsolosluğunda fotoğraflardan oluşan sergi açıldı.

Ukrayna'nın Antalya Konsolos Vekili Sergii Kaian ve beraberindekiler, Ukrayna-Rusya savaşında hayatını kaybeden Ukraynalılar ile Türkiye'deki Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaşamını yitirenler için mum yaktı.

Kaian, yaptığı konuşmada, Ukrayna'nın bir yıldır zor günler yaşadığını, savaşın hız kesmeden devam ettiğini dile getirdi.

Ülkelerinin mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Kaian, şunları kaydetti:

"12 tablo seçerek, fotoğraf sergisi düzenlemek istedik. Diğer ülkelerde de bu sergiler yapılıyor. Savaşın devam edip, etmediğini soruyorlar ama aktif şekilde savaş devam ediyor. Ukrayna bu savaşı mutlaka kazanacak, zafer olacak. Amacımız, Ukrayna'nın 1991'deki sınırlarına dönmek, işgal altındaki tüm topraklarımızı kurtarmak. Buna adım adım gidiyoruz. Üzücü bir gün. Savaşta hayatını kaybeden tüm insanlarımızı, aynı şekilde Türkiye'de son haftalarda meydana gelen depremlerden dolayı can kayıpları oldu, onları da anmak istiyoruz."

Davetliler, bir hafta açık kalacak sergiyi gezdi.

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