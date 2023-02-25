Enkaz başında yakınlarını bekleyen depremzedeler AFAD ekiplerinin çabasını artırdı

ANTALYA (AA) - TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Antalya'dan deprem bölgesine giden AFAD ekibindeki Cafer Bayraktar, enkaz başında yakınlarını bekleyen depremzedelerin AFAD ekiplerinin çabasını daha da artırdığını söyledi.

"Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından Türkiye'nin her bölgesinden binlerce AFAD gönüllüsü de yardıma koştu.

Depremin yaşandığı ilk andan itibaren bölgeye hareket eden AFAD gönüllüleri, profesyonel arama kurtarma ekiplerine destek oldu. Moloz yığınlarının arasında ter döken ekiplere hummalı bir çalışmayla yardımcı olan AFAD gönüllüleri, birçok canın kurtarılmasına da vesile oldu.

Antalya'dan gönüllü olarak bölgeye giden Cafer Bayraktar, AA muhabirine, deprem bölgesinde zorlu kış şartlarında bir an olsun durmadan can kurtarmak için mücadele ettiklerini söyledi.

Kahramanmaraş ve Hatay'da görev aldığını aktaran Bayraktar, bir cana daha ulaşmak için zamanla yarıştıklarını, her insanın enkazdan sağ çıkarılması ile umutlarını diri tuttuklarını ifade etti.

Bayraktar, zorlu hava koşullarında Kahramanmaraş ve Hatay'da görev yaptıklarını belirterek, enkaz başlarında şahit olduğu manzaraların ömür boyu hafızasından silinmeyeceğini anlattı.



AFAD'ın koordinesinde bölgeye hızlı şekilde ulaştıklarını dile getiren Bayraktar, "Orada karşılaştığımız manzara televizyonda görüldüğü gibi değildi. Büyük bir yıkımla karşılaştık. Bizlerde büyük bir duygu akışı oldu, üzüntü yaşadık. Metanetli olmaya çalıştık. En kısa sürede 'enkazın altında kalan vatandaşlarımıza nasıl ulaşabiliriz?' buna yoğunlaştık. Birilerine yardımımız dokunduysa ne mutlu bize." dedi.

- "Enkaz altındaki torununu bekleyen dededen çok etkilendim"

Kurtarma çalışmaları sırasında kurtarma ekiplerinin de duygusal anlar yaşadığına değinen Bayraktar, şöyle konuştu:

"Enkazın başında battaniyeyle bekleyen yaşlı bir kişi gördüm. Sürekli bizi izliyor, bir umut bekleyişini sürdürüyordu. Onunla biraz dertleştim, acıyı paylaşmak istedim. Biraz konuştuktan sonra enkazda torununun olduğunu öğrendim. Bana 'Oğlum, burada benim torunum var, çıkacak mı?' diye sordu. Bu beni çok etkiledi. Enkazın başında bekleyen vatandaşları gördükçe daha fazla çalıştık. Çünkü, kimsenin hayalleri yarım kalsın istemedik. O dede bana, depremden iki gün önce torunuyla yurt dışına gitme planları olduğundan bahsetmişti."

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bayraktar, acıların tekrar yaşanmamasını diledi.

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