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Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yılında kayıpları andı

AA

Antalya'da yaşayan Ukraynalılar, Rusya-Ukrayna savaşının 1. yılında kayıpları andı

ANTALYA (AA) - Rusya-Ukrayna Savaşı'nın birinci yılı dolayısıyla Antalya'da yaşayan Ukraynalılar anma töreni düzenledi.

Atatürk Kent Meydanı'nda bir araya gelen Ukraynalılar, Ukrayna ve Türkiye bayrağı açtı, İstiklal Marşı ile Ukrayna Milli Marşı'nı okudu.

Antalya Ukraynalılar Derneği Başkanı Nalaliya Karaca, yaptığı konuşmada, 24 Şubat 2022'de Rusya'nın uluslararası düzeni yıkan bir şekilde Ukrayna'ya savaş açtığını savundu.

Acı ve kayıplarla dolu bir yıl geçirdiklerini ifade eden Karaca, şöyle konuştu:

"Bir yıllık süreçte neler yapabileceğimizi kanıtladık. Bize şans verilmedi ama sebat ettik. Savaş sırasında bile iyiliğin ve insanlığın yanında olduğumuzu gösterdik. Saldırgan ülkenin yaptıklarının hesabını tam olarak vermesi için çaba göstereceğiz. Dünyada özgürlük, demokrasi ve insanlık değerleri ölmesin."

Tören, savaşta hayatını kaybeden Ukraynalıların anılmasının ardından sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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