İHH Antalya Şubesi, deprem bölgesine 13 tır yardım ulaştırdı

ANTALYA (AA) - İHH İnsani Yardım Vakfı Antalya Şubesi Başkanı Mehmet Yıldırım, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgeye 13 tır yardım malzemesi gönderdiklerini, kentteki afetzedelere de destek olduklarını söyledi.

Yıldırım, AA muhabirine, "asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından 6 Şubat sabahı telefonla uyandırıldığını belirtti.

Arama kurtarma ekiplerinin malzemeleri araçlara yükleyerek iki saat içinde yola çıktığını anlatan Yıldırım, 28 kişilik ekibin bölgede depremzedeleri enkazdan sağ çıkarmak için büyük mücadele verdiğini kaydetti.

İlk günden itibaren üyelerden şubeye ciddi yardımlar gelmeye başladığını vurgulayan Yıldırım, "Hem bankadaki hesaplarımıza hem de ayni olarak şubemize sağanak gibi yardım geldi. Bir, iki, beş derken tam 13 tır yardımı bölgeye ulaştırdık. Bunu sadece ilk on günde İHH Antalya Şubesi olarak yaptık." diye konuştu.

Yıldırım, depremzedelere sıfır kıyafet, gıda başta olmak üzere ihtiyaç olanları gönderdiklerini, tüm yardımları AFAD'ın koordinasyonunda gerçekleştirdiklerini aktardı.

AFAD, Kızılay, İHH başta olmak üzere deprem bölgelerinde yüzlerce sivil toplum kuruluşunun destan yazdığını dile getiren Yıldırım, afet dönemlerinde kardeşlik ve yardımlaşma duygularının ön plana çıkmasının önemli olduğunu vurguladı.

Antalya'ya gelen depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için de çalıştıklarını kaydeden Yıldırım, şöyle devam etti:

"Elimizden ne geliyorsa onu yaptık. Eksiklik vardır ama bunlar her şey bittikten sonra oturup konuşacağımız şeyler. Şu an derdimiz, 'Ben daha fazla ne yapabilirim, nasıl daha fazla yarayı sarabilirim?' Onun için bağışçılarımızın gayretleriyle çalışmalarımız devam edecek. Kente gelen depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılamaya, deprem bölgelerine desteklerimizi sürdürmeye devam edeceğiz."

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