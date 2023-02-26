Muratpaşa Belediyesince, gönüllülere arama kurtarma eğitimi verilecek

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ANTALYA (AA) - Muratpaşa Belediyesi, olası afetlere yönelik "Mahalle Afet Gönüllüsü" projesiyle arama kurtarma ekipleri yetiştirecek.

Belediye Başkanı Ümit Uysal, yaptığı açıklamada, ilçenin 520 bini aşkın nüfusu, sınırları içinde bulunan kamu kurumları, hastaneleri, alışveriş merkezleri, tarihi turistik noktalarıyla Antalya'nın kalbi olduğunu belirtti.

Her mahallede 30'ar kişilik afet gönüllü grubu oluşturmak amacıyla "Mahalle Afet Gönüllüsü" projesini başlatmaya karar verdiklerini anlatan Uysal, "Gönüllüler temel ilk yardım, arama ve kurtarma, yangın söndürme gibi alanlarda eğitim alacak. Eğitimler Kahramanmaraş merkezli depremlerde 40 afetzedeyi enkazdan çıkaran arama kurtarma ekibi tarafından verilecek. Ayrıca eğitimlerde olası bir afette temel ihtiyaçların, lojistiğin sağlanması gibi afet müdahale planı da yer alacak." ifadelerini kullandı.

Mahallesinde uzun süre oturan ya da oturmayı planlayan, fiziki engeli bulunmayan, gönüllü çalışmasına inanan 18-55 yaş arasındaki herkesin projeye dahil olabileceğini aktaran Uysal, katılmak isteyenlerin pazartesi gününden itibaren Turunç Masa Çağrı Merkezi'ne başvurabileceklerini bildirdi.

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