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Kadın esnafın atölyesindeki dikiş makineleri, depremzedeler için durmaksızın çalışıyor

AA

Kadın esnafın atölyesindeki dikiş makineleri, depremzedeler için durmaksızın çalışıyor

ANTALYA (AA) - AYŞE YILDIZ - Antalya'da, hayırsever kadın esnafın tekstil atölyesindeki dikiş makineleri, depremin ilk gününden beri vardiyalı olarak afetzedeler için çalışıyor.

Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi Abdi İpekçi Caddesi'ndeki butiğin sahibi, 2 çocuk annesi Esma Çelik, iki yıl önce kadınların istihdamına katkı sunmak için tekstil atölyesi kurdu.

Burada 6 kadına istihdam sağlayan Çelik, depremin ilk saatlerinden itibarın afetzedelere destek olmak için çalışanlarıyla polardan battaniye, ceket, tulum üretimine başladı.

Gece saatlerinde de üretimin devam ettiği atölyede yapılan 3 bin polar battaniye, tulum ve ceket, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) koordinesinde afetzedeler için deprem bölgelerine ulaştırıldı.

Üretimin hız kesmeden vardiyalı olarak sürdüğü ve şu ana kadar 15 bin parçanın üretildiği atölyede, Antalya'da konaklayan depremzedelerin de ihtiyaçlarına destek olunuyor.

Hayırsever esnaf Çelik, AA muhabirine, asrın felaketinin yaşandığı ilk günden bu yana atölyelerini depremzedelere adadıklarını söyledi.

- "Dönüşümlü çalışmaya başladık"

Afetzedelerin soğuktan bir nebze korunmalarına katkı sunmak istediklerini dile getiren Çelik, "Depremin ilk gününden beri dikiş makinelerimizin motoru susmadı, hep çalıştık. Sonra vardiya usulü dönüşümlü çalışmaya başladık. İlk 8-9 gün kendi evime hiç gitmedim, çocuklarımı görmedim. Gittiğimde de çocuklarımın üzerini ağlayarak örttüm. Çünkü sıcak evde bile ben onları korumaya çalışırken dışarıdaki anneler hep aklıma geldi." diye konuştu.

Genç ASKON disiplin kurulu başkanı da olan Çelik, şöyle devam etti:

"Kadınlarımız gece de çalışmalarını sürdürdü. İlk hafta müşterilerimiz, arkadaşlarımız olsun 'Dikiş bilmiyoruz ama destek olmak istiyoruz.' dediler. Paketlemeye, taşımaya, iplik ayırmaya destek oldular. Bu bizi çok mutlu etti. Bu felaketi hep birlikte atlatacağız, el ele omuz omuza vereceğiz, vatanımıza, milletimize birlikte sahip çıkacağız. Gönüllülerimizin desteğini görmek beni gerçekten mutlu etti. Depremzedelerimizin bu saatten sonra daha fazla ihtiyaçları var. Maddi, manevi sürekli yanlarında olmamız gerekiyor."

Çelik, desteklerini sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

- "Yanlarında olduğumuzu hissetsinler istiyoruz"

Atölyede çalışan 48 yaşındaki Fatime Yılmaz ise tüm depremzedelere "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, afetzedeler için ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını anlattı.

Gece saatlerinde de çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Dikiş makinesinin başından saatlerce hiç kalkmadığımız oldu. Çocuklarımızı yakınlarımıza bırakıp çalıştık." dedi.

Mehtap Taşcan da bazı yakınlarının deprem bölgesinde olduğunu belirterek, "Polardı battaniyeydi, hepsini dikiyoruz. Atölyede çalışıyoruz. İlk günlerde atölyede geceyi geçirdik, yeri geldi yemedik içmedik." ifadelerini kullandı.

Ayşegül Aksu, depremin ilk gününden bu yana çalıştıklarını vurgulayarak, "Sabahlara kadar çalıştığımız çok oldu. Depremzedeler için polardan ceketler, çocuklarımız için tulumlar, battaniyeler dikmeye devam ediyoruz. Yanlarında olduğumuzu hissetsinler istiyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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