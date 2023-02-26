Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar

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ANTALYA (AA) - "Asrın felaketi" olarak nitelenen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin yararına yapılan Corendon Alanyaspor-Galatasaray hazırlık maçına iki takım, "Yaralarımızı birlikte saracağız." pankartıyla çıktı.



Alanya'daki karşılaşma öncesinde iki takım ve maçın hakemleri, üzerinde Türkiye haritası bulunan, "Biz beraberiz", "Türkiye tek yürek", "Geçmiş olsun Türkiyem" yazılı tişörtler giydi. Seremoniye 25 depremzede çocuğun ellerinden tutarak çıkan futbolcular, "Yaralarımızı birlikte saracağız." yazılı pankartı taşıdı.



Geliri depremzedelere bağışlanacak müsabakayı 10 bini aşkın kişi tribünden takip etti. İki takım taraftarı, tribünde karışık şekilde oturarak maçı izledi.



Dakikalar, 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illerin plaka kodlarını gösterdiği anlarda taraftarlar, hep bir ağızdan şehirlerin isimlerini söyleyerek "burada" şeklinde tezahürat yaptı.



Takımları yerine "Türkiye" tezahüratında bulunan taraftarlar, yanlarında getirdikleri oyuncakları depremzede çocuklara ulaştırılmak üzere stat girişinde oluşturulan alana bıraktı.

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