Futbol: Hazırlık maçı

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Stat: Kırbıyık Holding

Hakemler: Murat Erdoğan, Murat Ergin Gözütok, Gökhan Barcın

Corendon Alanyaspor: Runarsson (Dk. 46 Yusuf Karagöz), Furkan Bayır (Dk. 46 Rassoul), Fatih Aksoy (Dk. 46 Leroy Fer), Balkovec (Dk. 46 Feddal-Dk. 86 Mert Torlak), Pereira (Dk. 46 Candeias), Umut Güneş, Doumbia (Dk. 46 Eduardo), Cavaleiro (Dk. 46 Zinedine Ferhat-Dk. 86 Ümit Akdağ), Efecan Karaca (Dk. 46 Ahmed Hassan), Efkan Bekiroğlu (Dk. 86 Çağan Erciyas), Koulouris (Dk. 46 Oğuz Aydın-Dk. 86 Erencan Yardımcı)



Galatasaray: Okan Kocuk, Dubois (Dk. 46 Boey), Nelsson (Dk. 46 Kaan Ayhan), Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Emin Bayram), Kazımcan Karataş (Dk. 46 Adekugbe), Midtsjö (Dk. 36 Berkan Kutlu-Dk. 79 Zaniolo), Torreira (Dk. 46 Oliveira), Yunus Akgün (Dk. 46 Mata), Yusuf Demir (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Rashica (Dk. 46 Kerem Aktürkoğlu), Icardi (Dk. 46 Gomis)

Goller: Dk. 17 Cavaleiro, Dk. 90+1 Eduardo (Corendon Alanyaspor), Dk. 30 Rashica, Dk. 69 Barış Alper Yılmaz, Dk. 77 Berkan Kutlu, Dk. 90+6 Zaniolo (Galatasaray)







ANTALYA (AA) - Geliri depremzedelere aktarılacak hazırlık maçında Galatasaray, deplasmanda Corendon Alanyaspor'u 4-2 mağlup etti.

17. dakikada Alanyaspor öne geçti. Umut Güneş'in savunma arkasına gönderdiği pasta kaleci Okan Kocuk'tan seken topu Cavaleiro, düzgün bir vuruşla filelere yolladı: 1-0.



28. dakikada Galatasaray'ın gerçekleştirdiği atakta ceza sahası içerisinde Icardi'nin pasında Midtsjö, topa sert vurdu. Meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



30. dakikada Galatasaray eşitliği sağladı. Sol kanattan gelişen atakta Torreira'nın pasında ceza sahasında topla buluşan Rashica'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 1-1 tamamlandı.



62. dakikada gelişen Alanyaspor atağında, Ahmed Hassan'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Oğuz Aydın'ın şutunda, kaleci Okan Kocuk meşin yuvarlağı kornere çeldi.

67. dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında, Kerem Aktürkoğlu'nun pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Boey'un şutunda, kaleci Yusuf Karagöz meşin yuvarlağı kornere çeldi.



69. dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta, Kerem Aktürkoğlu'nun çevirdiği topu ceza sahası dışında kontrol eden Barış Alper Yılmaz, meşin yuvarlağa sert vurdu. Top, filelerle buluştu: 1-2.

77. dakikada sarı-kırmızılı ekip, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen atakta, Barış Alper Yılmaz'ın içeriye çevirdiği topa Berkan Kutlu vurdu. Meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.



90+1. dakikada Alanyaspor farkı bire indirdi. Sol kanattan içeriye çevrilen topu Eduardo, düzgün bir vuruşla filelere gönderdi: 2-3.



90+6. dakikada Galatasaray, dördüncü golünü buldu. Savunmanın arkasına atılan topu kontrol eden Zaniolo, kaleci Yusuf Karagöz'ü de geçip meşin yuvarlağı boş kaleye gönderdi: 2-4.



Karşılaşma, Galatasaray'ın 4-2 üstünlüğüyle sona erdi.



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