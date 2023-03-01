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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'dan deprem bölgesine 2 bin konteyner gönderildi

AA

Antalya'dan deprem bölgesine 2 bin konteyner gönderildi

ANTALYA (AA) - Antalya Valisi Ersin Yazıcı, kentten deprem bölgesine 2 bine yakın konteyner gönderildiğini belirterek, bölgede hala konteyner ihtiyacı olduğunu söyledi.

Yazıcı, Antalya İş İnsanları Derneğince (ANTİAD) düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, Antalyalıların Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenleri yalnız bırakmadığını belirtti.

İlk günden itibaren devlet ve sivil toplum kuruluşları işbirliğinde bölgeye yardım tırlarının gönderildiğini aktaran Yazıcı, "Antalya olarak yaklaşık 2 bine yakın konteyner gönderdik. Çok fazla konteyner üretimi olan bir şehir değil burası. Ama evini kaybetmiş insanlara küçük de olsa kendilerine ait, elektriği, suyu olan bir yuva sağlamak için bu desteklere devam etmemiz lazım." dedi.

ANTİAD'ın da 300'ün üzerinde konteyneri bölgeye gönderdiğini aktaran Yazıcı, derneğin hızlı hareket ederek, çok sayıda insanın yardımına koştuğunu ifade etti.

Kendisinin 17 Ağustos 1999 depremi yaşadığını, yakınlarını kaybettiğini aktaran Yazıcı, "1999'da imkanlar çok zayıftı, çadıra da razıydık. Ama çadırda yaşamak zor, herkes konteynır istiyor, yetiştirmeye çalışıyoruz. ANTİAD hızlı hareket etti, 300 konteynırı sıfırdan bulmak çok zor. Güzel iş yapıldı." diye konuştu.

Bölgede hala konteynır ihtiyacının devam ettiğine işaret eden Yazıcı, "Tüm sivil toplum kuruluşlarına çağrıda bulunuyorum. Konteynır konusuna ve 'Evim yuvam olsun' kampanyasına daha fazla destek olalım." ifadesini kullandı.

ANTİAD Başkanı Bilal Köleoğlu da bölgeye 329 yaşam konteynırı, bir tane içi oyuncak dolu çocuk oyun konteynere, 2 tane de 7 kişilik tuvalet lavabo ile çok sayıda jeneratör, elektrik panosu, ısıtıcı, soba, yatak, battaniye, yorgan, kıyafet, ayakkabı ve gıda yardımı götürdüklerini söyledi.

Ayrıca farklı kurumların yardımlarının sevkiyatına da destek olduklarını belirten Köleoğlu, büyük bir hassasiyet ve takiple çalışmaları yürüttüklerini kaydetti.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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