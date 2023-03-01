Antalya'da turistik işletmeler depremzede çocukların yüzünü güldürüyor

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ANTALYA (AA) - BEKİR BEKTAŞ/GÜLSEM ADAM - Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenlerin en fazla geldiği kentler arasında yer alan Antalya'da çok sayıda turistik işletme, kapılarını ücretsiz açtığı afetzede çocukların yüzünü güldürmeye çalışıyor.

Antalya'da farklı konseptlerde hizmet veren turistik işletmeler, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli 11 ili etkileyen depremlerin ardından kente gelen afetzedeler için seferber oldu.

Birçok konaklama tesisi kapılarını afetzedelere açarken, eğlence ağırlıklı hizmet veren turistik işletmeler de depremzedeler için kolları sıvadı.

Alternatif Turizm Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği Başkanı Burhan Gümüşoğlu, AA muhabirine, Antalya'daki birçok işletmenin ilk günden beri depremzedelere yardımcı olmak için çaba gösterdiğini söyledi.

Birçok işletmenin ulusal çapta düzenlenen yardım kampanyalarına destek verdiğini belirten Gümüşoğlu, bunun ötesinde bireysel gayretlerle de yardımlarda bulunanlar olduğunu kaydetti.

Depremzedelerin bir kısmının konaklama ihtiyaçları için Antalya'ya geldiğini hatırlatan Gümüşoğlu, bunların önemli bir bölümünü çocukların oluşturduğuna dikkati çekti.

Depremlerden en fazla çocukların etkilendiğinin farkında olduklarını vurgulayan Gümüşoğlu,"Bu nedenle birçok işletme çocukların hizmetlerinden ücretsiz faydalanabilmeleri için kampanyalar yaptı. Misafirimiz depremzedelerin, içerisinde bulundukları zor durumu bir an olsun unutabilmelerini sağlamak istiyoruz. Özellikle çocuklarımızın yüzünde bir anlık da olsa gülümseme oluşturabilmek adına arkadaşlarımız önemli kampanyalar düzenledi." diye konuştu.

Gümüşoğlu, ülkenin birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğu bu günlerde kampanyaları düzenleyen üyeleri olsun ya da olmasın tüm işletmelere teşekkür etti.

-"Yüzlerinde minik de olsa bir tebessüm oluşturmak istiyoruz"

Lara Plajı'nda hizmet veren Uluslararası Antalya Kum Heykel Müzesi'nin direktörü Cem Karaca, afetzedelerin geldiği haberini alır almaz depremzede ailelere kapılarını ücretsiz açtıklarını ifade etti.

Mart ayı boyunca da depremzedelere ücretsiz hizmet vereceklerini aktaran Karaca, "AFAD belgelerini ibraz etmeleri yeterli." dedi.

Kemer ilçesinin Göynük Mahallesi'nde faaliyet gösteren Dinopark da depremzede çocuklara yönelik resmi ya da yardım kuruluşlarınca yapılacak etkinliklere ücretsiz ev sahipliği yapma kararı aldı.

Parkın işletmecilerinden Abdullah Eş, depremin ilk günlerden itibaren ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını, kente gelen bazı depremzedelere konaklama ve gıda desteği sağladıklarını kaydetti.

Eş, çocuklara yönelik bir işletme olmaları dolayısıyla depremzede çocukları görmezden gelemeyeceklerini vurguladı.

Belek Turizm Merkezi'nde hizmet veren ve misafirlerine dijital evren deneyimi sunan Digiverse ise 8-12 yaş çocuklara mart boyunca ücretsiz gezi imkanı sunacak.

Felaketten etkilenen çocuklara el uzatabilmeyi hedeflediklerini dile getiren Digiverse Genel Müdürü Feride Uygur, "Bu zor günlerinde çocukların yüzlerinde minik de olsa bir tebessüm oluşturmak istiyoruz." ifadesini kullandı.

Kent merkezindeki Aktur Lunapark da depremzedelerin Antalya'ya geldiği ilk günlerde başlattığı ücretsiz eğlence kampanyasını ay boyunca sürdürdü.

- Depremzede çocuklar safari yaptı

Manavgat ilçesinde genç girişimci Mahmut Altunbaş, yerli parçaları kullanarak ürettiği ve "Devrim" adını verdiği arazi araçlarını afetzede çocuklar için çalıştırdı.

Arazi araçlarıyla safariye çıkan çocuklar, eğlenceli zaman geçirerek bir süreliğine de olsa yaşadıkları kötü günleri unuttu.

Altunbaş, Antalya'da misafir edilen depremzedeler için bu süreçte ellerinden geleni yapmaya çalıştıklarını söyledi.

Kente gelen çoğunluğu çocuklardan oluşan depremzedelere safari yaptırmaya karar verdiklerini anlatan Altunbaş, "Büyük yıkımların yaşandığı Kahramanmaraş ve Hatay bölgesinden gelen 250 çocuğa ve ailelerine safari yaptırdık. Çocukların iki saatliğine de olsa yüzünü güldürmek için uğraşıyoruz." dedi.

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