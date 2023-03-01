Enkazdan 8 saat sonra çıkarılan depremzede genç askerin verdiği montla ısınmış

ANTALYA (AA) - GÜLSEM ADAM - Kahramanmaraş merkezli depremlerde Malatya'da ailesiyle yaşadığı evin çökmesi sonucu enkazdan 8 saat sonra kurtarılan 17 yaşındaki Yusuf Özpolat, karlı ve soğuk havada bir askerin verdiği montla ısındığını söyledi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere Malatya'nın Çavuşoğlu Mahallesi'nde ailesiyle yaşadığı 4 katlı binanın en son katında yakalanan 17 yaşındaki lise öğrencisi Özpolat, zorlu kış şartlarında 8 saat enkazdan kurtarılmayı bekledi.

İlk depremin ardından çöken binanın yıkıntıları arasından arama kurtarma ekiplerinin çabasıyla anne, babası ve ağabeyi ile kurtarılan Özpolat, Antalya'da yakınlarının yanına gelerek yaşadığı travmayı atlatmaya çalışıyor.

- "Bir anda panikle kalktık, bağırma, çığlık sesleri duyduk"

Özpolat, AA muhabirine, deprem gecesi bir anda panikle kalktığını, etrafta çığlık ve bağırma sesleri duyduklarını söyledi.

Anne, baba, abla ve ağabeyiyle yaşadığı 4 katlı binanın çöktüğünü anlatan Özpolat, "Ağabeyimle iki yatağın arasına kapandık, Ağabeyim üzerime kapandı 'bir şey olursa benim üzerime gelsin' dedi. Bina çöktü, enkaz altındaydık ve sadece ağabeyimle konuşabiliyorduk. Son katta olduğumuz için enkaz altından gökyüzünü görebiliyorduk." dedi.

Enkaz altındayken ağabeyinin sürekli kendisine moral verdiğini dile getiren Özpolat, sabaha doğru arama kurtarma ekiplerinin geldiğini ve enkaz altında kalanları çıkarmak için yoğun bir çalışma gerçekleştirdiğini aktardı.

Sesini duyamadığı anne ve babasının öldüğünü düşündüğünü belirten Özpolat, "Beni 8 saat enkazda kaldıktan sonra arama kurtarma ekipleri çıkardı. Bir arama kurtarma personeli ailemin tüm üyelerinin hayatta olduğunu söyleyince rahatladım." dedi.

- Askerin verdiği montla ısınmış

Özpolat, enkaz altında geçen saatleri şöyle anlattı:

"İlk başlarda kimse sesimize karşılık vermiyordu, öldük zannettik, kelimeişehadet getirdik. Ağabeyim sakin olmamı söyledi, sürekli gelip bizi kurtaracaklarını söylüyordu. Çok şükür geldiler bizi kurtardılar. Etrafta çok büyük kaos vardı, kimse kimseyi görmüyordu, herkes panik içindeydi. Enkazdan çıkınca üstümde tişört ve şort vardı, o gün de kar yağıyordu, çok soğuktu, bize battaniye verdiler ve hatta bir asker de bana montunu verdi, köşeye oturtarak benimle ilgilendi."

Enkazdan yara almadan çıkarıldıklarını ifade eden Özpolat, buna rağmen Malatya Devlet Hastanesine götürüldüklerini ve kontrolden geçirildiklerini vurguladı.

- "Çok sıkı güvenlik önlemi alındı"

Sağlık durumları iyi olunca Vakıf İşhanı'ndaki babasına ait butiğe gittiklerini vurgulayan Özpolat, "Polis ve asker sayısı artınca güvenlik nedeniyle bizim bile bulunduğumuz yerde kalmamıza izin vermediler. Dükkanı boşaltmak istedik, üstümüz, başımız çamur içinde olunca bizi yağmacı sandılar. Güvenlik güçleri iş yerinin bizim olduğuna ikna olunca müsaade ettiler. Çok sıkı güvenlik önlemleri vardı. 20 gün boyunca Malatya'daydım ve ilk günden itibaren asker, polis, kurtarma ekipleri, itfaiye herkes oradaydı." ifadelerini kullandı.

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