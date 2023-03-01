Finike Kaymakamı Çelik, Günçalı İlkokulunu ziyaret etti

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ANTALYA (AA) - Finike Kaymakamı Musa Kazım Çelik, ilçenin en uzak okulu Günçalı İlkokulunu ziyaret etti.

Antalya'da Hedeflenen Eğitime Nitelik Kazandırma (AHENK) projesi kapsamında gerçekleşen ziyarette, öğrencilere hediyeler veren ve onlara kitap okuyan Kaymakam Çelik, kitap okumanın önemi üzerine sohbette etti.

Okul Müdürü Ayça Tosun'dan eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili bilgi alan Çelik, öğrencilere derslerinde başarılar diledi.

Ziyarete, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehtap Gökdemir ve İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Murat Kemal Karayaka eşlik etti.

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