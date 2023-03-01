İhracatı artırmayı hedefleyen medikal sektörü, Londra'da yabancı alıcılarla buluşacak

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ANTALYA (AA) - Medikal sektörü, Türkiye'nin sağlık turizmindeki payını artırmak amacıyla İngiltere'de Sağlık Turizm Fuarı düzenleyecek.

Fuar organizasyonunu yapan firmanın satış müdürü Selda Kuzu, yaptığı açıklamada, doktorlar, hastane ve klinik yöneticileri ile seyehat acenteleri temsilcilerinin katılacağı fuarın 23 Mart'ta Londra'da gerçekleştirileceğini belirtti.

Farklı ülkelerde medikal turizm fuarı düzenleyerek Türkiye'nin ihracatına katkıda bulunmak istediklerini aktaran Kuzu, şunları kaydetti:

"Medikal turizm dünyada yaklaşık 20 yıllık bir geçmişe sahip. Türkiye bu konudaki şansını çok iyi değerlendirdi ve dünyadaki birçok ülkeden hasta alan, kaliteli ve güvenilir hizmet sunan bir konuma geldi. Bugün 1 milyondan fazla yıllık hasta girişiyle dünyanın en önemli medikal turizm destinasyonlarından biriyiz. Bu başarı daha da büyüyecek."

Londra'dan sonra haziranda Barselona'da, eylülde Kazakistan'da ve ABD'de de etkinlikler yapmayı planladıklarını belirten Kuzu, Türk sağlık sektörü paydaşlarını yabancı alıcılarla buluşturacaklarını bildirdi.



Fuarlarda katılımcıların kurumlarını, hizmetlerini tanıtma ve uzun vadeli iş birlikleri oluşturma fırsatı yakalayacaklarını kaydeden Kuzu, Türkiye'nin sağlık turizmindeki potansiyelini daha da artırmayı amaçladıklarını ifade etti.

Kuzu, Ticaret Bakanlığının da bu tür etkinlikler için yatırımcılara çeşitli teşvik ve destekler sunduğunu belirtti.





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