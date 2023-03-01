Antalya'da "Afet İstişare Toplantısı" yapıldı

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ANTALYA (AA) - Antalya Ticaret Platformu Derneği (ATİP) İnşaat Komisyonu tarafından afet sonrası planlama, önleme ve çözüm süreçlerine ilişkin "Afet İstişare Toplantısı" düzenlendi.

Konyaaltı ilçesinde bulunan bir iş merkezinde gerçekleştirilen toplantıya, Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği'ne (TMMOB) bağlı odaların başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

ATİP Başkanı Muhteşem Kabasakal, açılış konuşmasında, deprem bölgesinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Türkiye'nin büyük bir afet yaşadığını söyleyen Kabasakal, "Dünyanın başına gelmeyen elim bir afet yaşadık. Birçoğumuz bölgeyi ziyaret ettik. Geldiğimizde gördüğümüz manzarayı ifade edemedik. Önceki herhangi bir afetle kıyaslanamayacak bir süreç yaşadık." diye konuştu.

Kabasakal, deprem bölgesi için Türkiye'nin dört bir yanında yardım çalışmaları yapıldığını hatırlatarak, mevcut gücün doğru ve kontrollü kullanılması gerektiğine dikkati çekti.

Yaşanan afetin doğru yorumlanması ve anlaşılması için uzmanlarının bir araya gelmesinin büyük önem arz ettiğini belirten Kabasakal, "Birlikte kentin katma değerine kullanabilecek organizasyonlar oluşturmamız lazım. Bir araya gelip karar vericileri tetiklemek zorundayız. Temennim bu toplantı bir ilk olsun ve afetlerle yaşamayı öğrenelim. Bunu kavramamız için ilgilisinden doğru bilgi alarak, mağduriyeti nasıl azaltabiliriz bunun derdine düşmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından oda başkanları ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri deprem bölgesinde yaşananlara ilişkin Antalya özelinde ve Türkiye genelinde değerlendirmelerde bulundu.

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