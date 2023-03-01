Alanya'da karısını balkondan iterek öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor

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ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde karısını 6. kattaki dairelerinin balkonundan iterek öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın yargılanmasına devam edildi.



Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık A.Y. (29), tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile katıldı. Hayatını kaybeden Gamze Yağlıoğlu'nun (29) annesi Neşe Kıraç ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Duruşmada söz verilen anne Neşe Kıraç, sanıktan şikayetçi olduğunu söyledi.

Sanık A.Y. ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini belirtti. Suç işlediğine dair kesin delillerin bulunmadığını savunan sanık, "Hakkımdaki iddialar rivayetten ibaret. Ben suç işlemedim. Katil değilim, eşimi seviyordum." dedi.

Müşteki avukatı ise kamera kayıtlarındaki maktulün düşme görüntülerinin intihar olaylarındaki düşmeyle örtüşmediğini ileri sürdü.

Yağlıoğlu'nun yere düşme sırasında bir refleks göstermediğini belirten avukat, "Balkonun korkuluklarında parmak izi bulunmadı. Ayrıca sanık ceset yerde yatarken sosyal medyaya girip yaklaşık 2 dakika vakit geçiriyor. Yılbaşı için otel rezervasyonu yaptıran kişi neden intihar etsin? Sanığın tutukluk halinin devamını istiyoruz." diye konuştu.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu ve 15 aydır tutuklu bulunan A.Y'nin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, olay yerinde bir keşif daha yapılmasına ve sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 3 Mayıs'a erteledi.

Mahmutlar Mahallesi'nde 24 Kasım 2021'de kaldıkları binanın 6. katından düştüğü ileri sürülen Gamze Yağlıoğlu yaşamını yitirmiş, gözaltına alınan genç kadının eşi A.Y. tutuklanmıştı.

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