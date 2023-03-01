Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası

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ANTALYA (AA) - Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, EHF Avrupa Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir Büyükşehir Belediyespor'u 39-28 mağlup etti.



Akdeniz Üniversitesi Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk yarısını da Konyaaltı Belediyespor, 21-13 önde tamamladı.

Müsabakanın rövanşı 5 Mart Pazar günü saat 16.30'da Celal Atik Spor Salonu'nda oynanacak.

Yarı final vizesi alacak Türk temsilcisinin rakibi, Slovakya ekibi MKS IUVENTA Michalovce olacak. Yarı finalin ilk ayağının 18 Mart Cumartesi günü Türkiye'de, rövanşının da 25 Mart Cumartesi günü Slovakya'da oynanması planlanıyor.







- Depremzedeler ve Cemal Kütahya unutulmadı







Karşılaşma öncesinde düzenlenen seremoniye iki takım oyuncuları, depremzede çocuklarla çıktı.



Sporcuların, Kahramanmaraş merkezli depremler sırasında Hatay'da hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya ve 5 yaşındaki oğlu Çınar'ın fotoğrafının bulunduğu tişörtler giydiği görüldü.



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