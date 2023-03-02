Antalya'da turizmde tüm zamanların en iyi kış sezonu yaşanıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'ya ocak ve şubatta hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı rekor yıl olan 2019'un rakamlarını geride bıraktı.

Geçen yılı yaklaşık 13,5 milyon yabancı turistle kapatan kentte, bu yıl tüm zamanların en iyi kış sezonu yaşanıyor. Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleriyle turistlerin ilgi odağı olan Antalya yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-28 Şubat tarihlerinde kente hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 450 bin 283 olarak kayıtlara geçti. Turizmde en iyi yıl olan 2019'da iki ayda 296 bin 344 turisti ağırlayan Antalya, bu yıl 2019 rakamını da aştı. Geçen yılın aynı dönemine göre de turist sayısında yüzde 56'lık artış gerçekleşti.

Şubatta ise kenti geçen yıla göre yüzde 53'lük artışla 230 bin 635 yabancı turist ziyaret etti. Bu rakam da tüm zamanların en iyi şubat ayı olarak tarihe geçti.

Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ise 132 bin 74 ile Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 79 bin 797 turistle Almanya, 40 bin 10 turistle İngiltere takip etti.

İki aylık dönemde hava yoluyla kente en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, İsrail, Kazakistan, Hollanda, Ukrayna, Danimarka ve Belçika oldu.

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