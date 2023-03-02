Antalya'da turizmde tüm zamanların en iyi kış sezonu yaşanıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Antalya'da turizmde tüm zamanların en iyi kış sezonu yaşanıyor

AA

Antalya'da turizmde tüm zamanların en iyi kış sezonu yaşanıyor

ANTALYA (AA) - Antalya'ya ocak ve şubatta hava yoluyla gelen yabancı turist sayısı rekor yıl olan 2019'un rakamlarını geride bıraktı.

Geçen yılı yaklaşık 13,5 milyon yabancı turistle kapatan kentte, bu yıl tüm zamanların en iyi kış sezonu yaşanıyor. Denizi, kumu, güneşi kadar tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel yapıları, antik kentleriyle turistlerin ilgi odağı olan Antalya yeni rekorlara imza atmaya devam ediyor.

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü verilerine göre, 1 Ocak-28 Şubat tarihlerinde kente hava yoluyla ziyaret eden turist sayısı 450 bin 283 olarak kayıtlara geçti. Turizmde en iyi yıl olan 2019'da iki ayda 296 bin 344 turisti ağırlayan Antalya, bu yıl 2019 rakamını da aştı. Geçen yılın aynı dönemine göre de turist sayısında yüzde 56'lık artış gerçekleşti.

Şubatta ise kenti geçen yıla göre yüzde 53'lük artışla 230 bin 635 yabancı turist ziyaret etti. Bu rakam da tüm zamanların en iyi şubat ayı olarak tarihe geçti.

Antalya'ya en çok turist gönderen ülkeler sıralamasında ise 132 bin 74 ile Rusya ilk sırada yer aldı. Rusya'yı 79 bin 797 turistle Almanya, 40 bin 10 turistle İngiltere takip etti.

İki aylık dönemde hava yoluyla kente en çok turist gönderen diğer ülkeler ise sırasıyla Polonya, İsrail, Kazakistan, Hollanda, Ukrayna, Danimarka ve Belçika oldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Psikologlar, depremzedelerin acısını hafifletmek için "gönüllü" çalışıyor
YEREL HABERLER Psikologlar, depremzedelerin acısını hafifletmek için ...
Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan sanığa 6 yıl hapis cezası
YEREL HABERLER Antalya'da yolda yürüyen kadını sırtından bıçaklayan ...
Sokakta yürüyen Eşe'yi sırtından bıçaklayan sanığa tahliye
YEREL HABERLER Sokakta yürüyen Eşe'yi sırtından bıçaklayan sanığa ...
Antalya turizmi, yeni yıla da rekorla başladı
YEREL HABERLER Antalya turizmi, yeni yıla da rekorla başladı
Diş hekimi hakkında, depremzede aileyi darptan soruşturma
YEREL HABERLER Diş hekimi hakkında, depremzede aileyi darptan ...
Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
YEREL HABERLER Hentbol: EHF Kadınlar Avrupa Kupası
Antalya'da iki belediyeden, yeni yapılacak binalar için karar
YEREL HABERLER Antalya'da iki belediyeden, yeni yapılacak binalar ...
Alanya'da karısını balkondan iterek öldürdüğü öne sürülen sanık yargılanıyor
YEREL HABERLER Alanya'da karısını balkondan iterek öldürdüğü öne ...
Antalya'da "Afet İstişare Toplantısı" yapıldı
YEREL HABERLER Antalya'da "Afet İstişare Toplantısı" yapıldı
İhracatı artırmayı hedefleyen medikal sektörü, Londra'da yabancı alıcılarla buluşacak
YEREL HABERLER İhracatı artırmayı hedefleyen medikal sektörü, ...
Finike Kaymakamı Çelik, Günçalı İlkokulunu ziyaret etti
YEREL HABERLER Finike Kaymakamı Çelik, Günçalı İlkokulunu ziyaret ...
Duvarları eğik ve yarılmış evlerde yaşam mücadelesi
YEREL HABERLER Duvarları eğik ve yarılmış evlerde yaşam mücadelesi
Enkazdan 8 saat sonra çıkarılan depremzede genç askerin verdiği montla ısınmış
YEREL HABERLER Enkazdan 8 saat sonra çıkarılan depremzede genç ...
Antalya'da turistik işletmeler depremzede çocukların yüzünü güldürüyor
YEREL HABERLER Antalya'da turistik işletmeler depremzede çocukların ...
Antalya'dan deprem bölgesine 2 bin konteyner gönderildi
YEREL HABERLER Antalya'dan deprem bölgesine 2 bin konteyner ...
Ersun Yanal işbaşı yaptı
YEREL HABERLER Ersun Yanal işbaşı yaptı
Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Alanyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Akdeniz Üniversitesinden bilim insanları, deprem bölgesindeki enkazlarda çalışma yaptı
YEREL HABERLER Akdeniz Üniversitesinden bilim insanları, deprem ...
Finike de muhtarlara ilk yardım eğitimi verildi
YEREL HABERLER Finike de muhtarlara ilk yardım eğitimi verildi
Antalya'da iki ilçede binalara "fore kazık" ya da "beton perde" sistemleri zorunlu hale getirilecek
YEREL HABERLER Antalya'da iki ilçede binalara "fore kazık" ya da ...
Alanya'da sahilde ölü 2 caretta caretta bulundu
YEREL HABERLER Alanya'da sahilde ölü 2 caretta caretta bulundu
Antalya'da aranan FETÖ/PDY üyesi eski ilçe emniyet müdürü yakalandı
YEREL HABERLER Antalya'da aranan FETÖ/PDY üyesi eski ilçe emniyet ...
Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza, kask kamerasında
YEREL HABERLER Motosikletli kuryenin hayatını kaybettiği kaza, kask ...
Antalya'da gecekondu yangını; kiracının ateşe verdiği iddia edildi
YEREL HABERLER Antalya'da gecekondu yangını; kiracının ateşe verdiği ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.