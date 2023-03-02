Maldivler halkı depremzedeler için yardım topladı

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ANTALYA (AA) - TAHSİN KÜÇÜKKARACA - Dünyanın en fazla turist çeken ada ülkelerinden biri olan Maldivler Cumhuriyeti halkı, "asrın felaketi" olarak nitelenen depremlerin ardından Türkiye'de yaşanan acıyı paylaşıyor.

Akdeniz, Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgelerindeki 11 ili etkileyen Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaşanan büyük yıkımın ardından dünyanın her yerinden gelen yardım ve desteklere Maldivler'deki ada sakinleri de katıldı.

Ailesiyle Antalya'da yaşayan Maldivler Cumhuriyeti Parlamento Üyesi Ahmed Haıtham'ın Türkiye'deki depremlerin ardından vatandaşlarına yaptığı yardım çağrısı kampanyaya dönüştü.

- Binlerce kilometre uzaktan Antalya'ya ulaştı

Haıtham'ın öncülüğünde toplanan yardımlar, binlerce kilometre uzaktan Antalya'ya ulaştı. Konyaaltı Özgecan Aslan Kültür Merkezi'ne indirilen yardım malzemeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığının yurtlarına yerleştirilen depremzedelere dağıtılacak.

Deprem sırasında Maldivler'de olan Haıtham, Antalya'nın sarsıntıdan etkilenmediğini öğrense de hemen Türkiye'deki ailesinin yanına geldi.

Deprem görüntülerini izledikten sonra büyük bir şoka girdiğini, üzüntü yaşadığını dile getiren Haıtham, "Zaman zaman Türkiye'de depremlerin olduğunu duyuyordum. Gaziantep'te yaşayan arkadaşlarım var. Onların bu süreçte neler hissettiğini hayal bile edemiyorum. Arkadaşlarımın bir bölümü hayatını kaybetti. Gerçekten çok üzgünüm." diye konuştu.

Özellikle eşi Şhajaan Muaz'ın isteği üzerine Maldivler Cumhuriyeti'nde yardım çağrısı yaptığını ifade eden Haıtham, kısa sürede güzel dönüşler aldıkları aktardı.

- "Depremzedelerin ihtiyaçlarını belirledik"

Yardımları deprem bölgesindeki arkadaşlarının isteklerine göre belirlediklerini ifade eden Haıtham, "Öncelikle deprem bölgesindeki arkadaşlarımı aradım. Nelere ihtiyaç duyulduğunu tespit ettik. Bunun üzerine battaniye ve gıda kolilerden oluşan bir set hazırladık." dedi.

- "Bu sürecin üstesinden gelinecek"

Ülkesindeki insanlarının Türkiye'deki depremzede ailelere gönderdiği yardımlar için çok mutlu olduğunu dile getiren Haıtham, hayatın normale dönmesi için çok dua ettiğini kaydetti.



Sabırla bu sürecin üstesinden gelineceğini söyleyen Haıtham, "Türkiye benim ikinci evim. Umarım günden güne daha iyiye gidecek ve düzelecek. Türk milletinin başı sağ olsun. Geride kalan kardeşlerime sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.





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